Le vip in bikini, ecco i trend più bollenti dell’estate

La stagione del bikini è già bollente e le vip in vacanza ne sfoggiano uno più bello dell’altro. Tra top ridottissimi che lasciano scorci di seno a vista e slip sgambati, in spiaggia la parola d’ordine è “provocazione”. Le fantasie sono accese e i colori brillanti e luminosi e ovviamente non manca chi sceglie l’animalier per tuffarsi nell’estate.

I bikini ridottissimi

Quello dell’underboob è uno dei trend più hot dell’estate e le vip in spiaggia non se lo lasciano scappare. Beatrice Valli con il suo costume Reina Olga dai colori pastello lascia scoperta la parte bassa del seno. Fa lo stesso Elisabetta Gregoraci in Le Naty, con la stringa del top che passa più o meno sotto il capezzolo e il resto coperto da maliziose frange bianche. Giulia Salemi preferisce provocare con la sgambatura: quella del bikini Haute Swimwear che sfoggia è particolarmente pronunciata.

In spiaggia tra fantasie e colori accesi

In spiaggia c’è voglia di allegria e di vitalità, per questo i bikini preferiti dalle vip sono quelli dalle fantasie pazze e dai colori accesi. E’ la scelta di Giorgia Palmas per un tuffo in piscina, e il suo bikini EffeK si accende di tinte fluo e linee geometriche. Tanti fiori colorati decorano il costume di Elettra Lamborghini. Chiara Ferragni gioca sui contrasti con disegni in cui si mescolano l’azzurro, il rosso, il giallo, il verde e il rosa. Paola Di Benedetto opta per nuance meno sgargianti ma sempre vivaci (giallo, acqua e lilla) e un motivo paisley per il suo duepezzi Yamamay.

Chi sceglie l’animalier

Per chi se la sente, l’animalier è sempre un’ottima idea e questo è vero anche in spiaggia. Melissa Satta va sul classico e in vacanza al mare sceglie un motivo leopardato per il suo bikini con top a triangolo e tanga sgambato. Giulia De Lellis è sulla stessa lunghezza d’onda anche se lei, in bikini Tezenis, preferisce lo zebrato. Le due dimostrano così di avere non solo gli stessi gusti in fatto di uomini (l’ex velina fa coppia con Carlo Gussalli Beretta che fino a qualche mese fa era il compagno dell’influencer) ma simili anche riguardo al beachwear.

Tinte unite sì, monotone mai

Chi pensa che i bikini a tinta unita siano monotoni però sbaglia di grosso. Basta prendere quello di Diletta Leotta, fresca di nozze con Loris Karius, per capire che di noioso non c’è proprio nulla. Tra scorci di seno che fanno capolino, laccetti che si incrociano sul busto e sgambatura bollente, il suo duepezzi è un’esplosione di sensualità. Il costume Sun68 di Federica Nargi è in lurex dorato e sotto il sole di questa estate fa brillare l’ex velina come una stella. Se le tonalità chiare vanno dosate con il grado di abbronzatura, i colori accesi hanno sempre il via libera. Paola Caruso preferisce un modello bordeaux in raso con ruches che giocano tra sensualità e malizia, Federica Calemme sceglie la tonalità corallo. Anche Sabrina Salerno sfoggia sui social il bikini, la sua scelta la trovi nella gallery.

