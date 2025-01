Quelle che hanno iniziato l’anno in costume

Il freddo si fa sentire e le vip lo combattono con stile tra abiti di velluto e cappotti. Ma chi ha potuto, nei primi giorni dell’anno è scappata in vacanza al caldo e sulle spiagge assolate si è goduta un assaggio d’estate in bikini: chi alle Maldive, chi in Kenya, chi ai Caraibi. Bellissime e sensuali in riva al mare, le celebrità hanno postato le loro cartoline social dalle mete da sogno che hanno raggiunto, sfoggiando fisici strepitosi e costumi che fanno già sognare la prossima stagione.

Il costume a tinta unita

Riguardo ai colori dei costumi ci sono due fazioni ben distinte. Alcune li scelgono allegri, squillanti e vivaci che brillano sotto il sole e mettono subito di buon umore. Una di queste è Ilary Blasi, che ha puntato sul fucsia per il suo costume Mermazing. La conduttrice ha iniziato il nuovo anno a Saint Barth con il fidanzato Bastian Muller e non si è fatta mancare la sensualità. Sull’altra sponda dello stile troviamo Cristina Marino, da sempre amante di tonalità sobrie e neutre. Con il beachwer di fine anno non si smentisce e opta per un due pezzi mocha mousse, colore Pantone 2025, da sfoggiare durante il relax sulla spiaggia tropicale che ha scelto con Luca Argentero e i loro figli, Nina Speranza e Noè Roberto.

Le fantasie più cool

Giulia Arena, fresca di nozze, è volata in Sudafrica col marito e si è concessa un bagno nelle cascate della savana: per lei un costume intero Pierre Mantoux sui toni del verde, con stampate foglie e fronde. La fantasia paisley piace molto alle vip per i costumi di inizio anno, e chissà se la ritroveremo anche nei modelli che sfoggeranno in estate. L’ha scelta Elisabetta Gregoraci, come d’abitudine a Malindi con Flavio Briatore e Nathan Falco, per un due pezzi Miss Bikini che gioca con tonalità dusty. E’ anche la preferita di Sofia Scalia dei Me contro te: durante la vacanza alle Bahamas con Lugi Calagna, suo partner sia nella vita che nel lavoro ha optato per top e slip MC2 Saint Barth azzurro. Alice Campello punta invece su un più audace animalier, con uno zebrato rosso che si staglia su fondo bianco. Nell’indecisione su quale motivo scegliere, Federica Nargi ha trovato un bikini che li mixa entrambi. Uno de modelli indossati sulle spiagge delle Maldive (dove ha trascorso alcuni giorni con Alessandro Matri e le figlie) aveva base leopardata con i tipici motivi orientali stampati in bianco.

Chi ama i loghi

C’è chi ama, insieme alle curve, sfoggiare anche il lusso e in quest’ottica i bikini con loghi all over sono perfetti. Ne offre un impeccabile esempio Wanda Nara che si fotografa con addosso un costume Luis Vuitton con l’iconica stampa del brand che si staglia in bianco su fondo nero. La showgirl enfatizza il décolleté giunonico, complici la posa e l’inquadratura ma anche il reggiseno che contiene a stento le sue forme. Noemi Bocchi invece ha scelto Fendi per l’escursione durante la vacanza a Santo Domingo con Francesco Totti e tutti i rispettivi figli. La compagna dell’ex calciatore ha indossato un due pezzi con parte superiore a triangolo e slip con lacci laterali, in tessuto tecnico marrone con l’inconfondibile doppia F.

Le più sexy

In costume un po’ di provocazione è d’obbligo e alcune osano con ben più di un pizzico. A tal proposito si fa notare la scelta di Taylor Mega: un bikini rosso Revolve (perfetto per il periodo!) che lascia scoperta con malizia una porzione di seno. Dal Kenya, dove ha trascorso giorni da sogno con Goffredo Cerza e il loro picco Cesare, ha risposto Aurora Ramazzotti puntando però sul lato B. L’influencer ha scelto un malizioso due pezzi smeraldo con perizoma. Elettra Lamborghini da Miami manda i suoi saluti in costume ai follower: il reggiseno è decorato da vistose pietre, mentre lo slip bianco enfatizza il fondoschiena.

Tra le vip che hanno iniziato l’anno in costume ci sono anche Diletta Leotta, Veronica Ferraro e Thais Wiggers: cercale nella gallery e scopri quale bikini hanno indossato!

