Passione Hermès: le ultime Birkin e Kelly avvistate sulle vip

Nessun brand fa battere il cuore alle appassionate di borse come Hermès. La maison francese aumenta anno dopo anno il suo status di inarrivabile. Ci vogliono mesi, se non anni, per riuscire a entrare nella wish list per una Birkin o una Kelly, it-bag che vengono offerte alle clienti solo dopo aver speso decine di migliaia di euro in altri prodotti nelle boutique monomarca. Alle star però tutto è concesso. E’ così che, mese dopo mese, le famose riempiono gli armadi con questi oggetti dei desiderio: ecco le ultime avvistate.

Birkin o Kelly?

Il dilemma è più acceso che mai: cosa scelgo tra Birkin e Kelly? Più sportiva la prima, nata da un casuale scambio di opinioni nel 1983 tra Jane Birkin e Jean-Louis Dumas, allora presidente di Hermès. Elegante e discreta la seconda che, benché ideata decenni prima come porta-sella, deve il suo nome a Grace Kelly. Nel 1956 la principessa la usò per nascondere il pancione dai paparazzi. Ma le star quale preferiscono? Impossibile rispondere, anche perché le opzioni sono davvero tante.

Georgina Rodriguez ne ha tantissime ma ultimamente sembra apprezzare particolarmente una Kelly in coccodrillo rosso: un pellame che non passa inosservato. Sophie Codegoni in montagna opta per una comoda Birkin nel più classico dei colori, il Gold. Stesso modello ma in pelle nera per Rosa Perrotta. Elsa Hosk punta sul roba Barbie e ci abbina anche la maxi pelliccia ecologica. La voce fuori dal coro è quella di Giorgia Palmas, sportiva ma chic con un’insolita Kelly Elan.

Le Hermès più rare

Riuscire a mettere le mani anche solo su una Birkin o una Kelly di Hermès in un pellame standard è complicatissimo. Ci sono poi delle limited edition o delle versioni custom che alimentano i sogni delle collezioniste più incallite. Tra queste, ci sono anche molte star. A Parigi per l’Haute Couture Week, Kendall Jenner è stata avvistata con una rarissima Birkin 30 Fauve Doblis Suede: realizzata in camoscio marrone, si trova sui siti dei rivenditori a circa 100mila euro.

Prezzo simile, sempre nel mercato secondario, per la Mini Kelly 2 Teddy, con bordatura di montone: da noi la sfoggia Alice Campello. Ci vuole una cifra così anche per la Mini Kelly di Elettra Lamborghini, nella rarissima versione Doré. Tony Effe ha mostrato con orgoglio la Birkin Hac Shadow Clochette and Lock, ricevuta per Natale da Giulia De Lellis mentre Eugenia Suarez, la nuova fidanzata di Mauro Icardi, si è fatta fotografare in giro per Milano con una Birkin Cargo in tessuto Toile H.

Chiara Ferragni le ha tutte

Nonostante gli intoppi legali e i problemi personali con l’ormai ex marito Fedez, Chiara Ferragni è sempre e comunque una delle fashioniste più seguite e apprezzate del mondo. Poteva non avere una collezione di Birkin e Kelly pressoché illimitata? Nelle ultime settimane ha sfoggiato diversi accessori Hermès nuovi, facendo ipotizzare che possano essere regali del fidanzato, Giovanni Tronchetti Provera. In questo periodo Chiara sembra prediligere le versioni più piccole, in particolare la Mini Kelly e la Kelly Pochette. Di quest’ultima ne ha mostrate due versioni, una in pelle nera e una, molto più esclusiva, in struzzo grigio. Nel suo armadio trova spazio anche il coccodrillo rosso. Guarda nella gallery le Birkin e le Kelly avvisate di recente sulle vip.

