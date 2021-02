Vip in intimo per un San Valentino a tutta sensualità

E’ sempre il momento giusto per lasciarsi andare alla voglia di sedurre, ma San Valentino offre un’occasione tutta speciale. Per la festa degli innamorati la tentazione di osare con l’intimo è irresistibile. E dunque via libera a provocanti completini in pizzo, piccanti guepière e maliziosi baby doll. Le vip su Instagram si sbizzarriscono con le proposte, da quelle più romantiche alle più bollenti.

Un grande classico: l’intimo di pizzo nero

L’intimo di pizzo nero è un evergreen. Grande classico della seduzione, è anche il preferito dalle famose. Lo sceglie ad esempio Melissa Satta, che con push up e slip bordati di merletto ha postato uno scatto acchiappaclick in camera da letto. Elisabetta Canalis, si avvia con stile verso il suo San Valentino e si prepara ad ammaliare suo marito Brian Perri in bralette e slip Intimissimi. Ricami e trasparenze creano un conturbante vedo non vedo e lei si lascia guardare in tutto il suo splendore.

Pronte a osare

Micidiale arma di seduzione, la guepière non può mancare nell’arsenale di intimo di chi ama sedurre. Marica Pellegrinelli, più ruggente che mai, ne indossa una leopardata Yamamay che esalta il suo fisico statuario e la trasforma in una bomba sexy. Clizia Incorvaia lascia a bocca aperta con un insolito top semi-trasparenze, slip a vita alta e reggicalze Lovable: di sicuro sarà contento il suo amato Paolo Ciavarro.

Anche Raffaella Fico, in quanto a sex appeal non le manda a dire. Non è chiaro se la showgirl sia attualmente in coppia o single, ma la sua sottoveste rossa bordata di pizzo nero è fatta per ammaliare. Seduce (non solo Neymar) Chiara Nasti, con un completo Versace che mixa lusso e comodità.

Sexy in intimo low profile

Tra tante che osano con pizzi e trasparenze, c’è anche chi va controcorrente e sceglie un intimo di cotone semplice e minimal. Alessia Marcuzzi posa con un completino nero dalle linee essenziali sotto la camicia aperta. Semplice sì, ma non per questo meno bollente. Anche Cristina Buccino sfoggia slip Calvin Klein senza troppi fronzoli. La lingerie è low profile, ma l’effetto è lo stesso super sexy. Ci sono anche Beatrice Valli in intimo trasparente ed Elisabetta Gregoraci tutta pizzi: cercale nella gallery…

