Vip in tailleur per una primavera a tutto colore

Il tailleur si è guadagnato un posto d’onore in ogni guardaroba e, soprattutto in primavera, è il migliore alleato di ogni fashion addicted. Quest’anno acquista una marcia in più tingendosi di colore e abbandonando la strada già battuta delle tonalità neutre e del classico nero. Fucsia, rosso, lilla, ma anche petrolio e salvia: non c’è limite alla fantasia se si vuole essere di tendenza.

Tailleur dai toni accesi e vibranti

La cosa migliore da fare è non avere paura di osare con i colori, buttandosi senza timore anche nella scelta di quelle più accese. Proprio come fa Delia Duran che, ospite a Verissimo sfoggia un bel tailleur fucsia che catalizza l’attenzione. Anche Federica Pellegrini, in odore di nozze con Matteo Giunta, decide di puntare sulle tinte forti e sceglie un completo Emporio Armani rosso come la passione.

Le tinte pastello tornano di moda

Sono sempre più attuali le tinte pastello, e anche i tailleur si tingono di sfumature delicate. Quello che Michelle Hunziker sfoggia a Striscia la Notizia è un modello Hinnominate rosa pallido con pantalone a palazzo e blazer destrutturato. Paola Turani sceglie un look color pistacchio, è lilla invece quello proposto da Giulia Salemi. L’influencer lo indossa con sneakers e un foulard portato come top: sexy, romantica, chic e sportiva in un colpo solo.

Stupire anche con i colori scuri

Per un tailleur che sia di tendenza anche i colori scuri sono perfetti, basta uscire un po’ dagli schemi del solito nero e puntare su tinte più inusuali o tessuti sfavillanti. Per esempio Maria De Filippi ad Amici sceglie giacca doppiopetto d’ispirazione militare abbinata a pantaloni a zampa color petrolio. Lorella Cuccarini invece brilla di mille paillettes con il suo completo customizzato Post Scriptum.

Anche Silvia Toffanin, Cecilia Rodriguez e Manila Nazzaro hanno la loro da dire in quanto a tailleur. Cercale nella gallery e scopri il colore che hanno scelto…