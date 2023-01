Le vip iniziano l’anno in costume, tra bikini mini e interi maliziosi

Il 2022 è stato archiviato definitivamente e il 2023 è stato accolto con i consueti festeggiamenti. Per farlo alla grande, molte vip hanno deciso di fuggire dal rigido inverno e trascorrere qualche giorno al caldo. Da Malindi alle Maldive, non hanno fatto mancare i loro auguri ai follower, sfruttando l’occasione per pubblicare qualche scatto in costume.

In rosso per le feste

Chi ha trascorso il Capodanno al caldo non ha voluto rinunciare alle tradizioni natalizie. Sono in molte quelle che sono rimaste in tema con le feste scegliendo un costume rosso, colore da sempre associato al periodo di fine anno. Una di queste è Federica Nargi che tra i tanti bikini sfoggiati durante la vacanza alle Maldive, ne ha indossato anche uno Mermazing molto elegante con scollo all’americana e incrocio sulla schiena. Sugli stessi lidi si trova anche Federica Pellegrini che, in viaggio di nozze con Matteo Giunta, propone invece un modello intero scarlatto con profonda scollatura sul retro e scritta dorata sul davanti.

Tendenza animalier

Per iniziare il nuovo anno con grinta, in molte hanno scelto l’animalier per il costume. Le fantasie che hanno spopolato nel 2022, si preparano a restare sulla cresta dell’onda anche nel 2023. Elisabetta Gregoraci sceglie il tigrato su sfondo lime per un bikini graffiante da sfoggiare a Malindi, dove è volata per Capodanno insieme all’ex marito Flavio Briatore e al figlio Nathan Falco. Da Sharm-el-Sheik risponde Mercedesz Henger con un intero Serena Esse, maculato e arricchito da un’intrigante rouche bordeaux.

Costume intero o bikini?

L’eterna diatriba tra chi preferisce il costume intero e chi sceglie il bikini sembra essere destinata a non trovare soluzione nemmeno nel 2023. Durante le vacanze di Capodanno in Uruguay insieme ai figli (ma senza Mauro Icardi, ormai lontano dai suoi pensieri), Wanda Nara ha sfoggiato un modello intero della sua linea di beachwear con generosa scollatura sul décolleté. Guendalina Canessa controbatte da Malindi, dove posa a bordo piscina con un due pezzi elegante e seducente Clara Aestas.

Chiara Ferragni e Michelle Hunziker le vacanze le hanno trascorse in montagna, ma anche loro hanno festeggiato costume. Cercale nella gallery…

