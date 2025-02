L’animalier protagonista dei guardaroba: ecco chi lo indossa

Tra trend che nascono e trend che passano, ce n’è uno che non conosce mai crisi. Può darsi che per una o due stagioni resti un po’ più defilato, ma senza mai spegnersi del tutto, solo per poi tornare più ruggente di prima. E’ proprio il caso dell’animalier, che piace e conquista sempre il suo spazio nel guardaroba delle vip e che in questa stagione è particolarmente amato: dagli abiti maculati alle scarpe, dai cappotti alle borse leopardate. E il fatto che questa fantasia sia stata scelta anche per i bikini di inizio anno lascia supporre che sarà protagonista anche in estate…

L’abbigliamento animalier

La stampa animalier, seppur amata e odiata, è perfetta in ogni occasione. Da quelle che richiedono un’outfit più elegante ai momenti in cui è importante stare comode ma non si vuole rinunciare allo stile. Basti guardare Ludovica Frasca con un abito lungo di velluto con stampa leopardata su base grigia: un modello Please ideale per una serata mondana. Anche Valentina Ferragni ha scelto il maculato per i suoi pantaloni, abbinati a canotta grigia; nel suo caso però l’occasione è stata fornita da un’escursione in Egitto con il fidanzato Matteo Napoletano. La fantasia a macchia di leopardo conquista anche le celebrità d’Oltreoceano, come Kris Jenner che sceglie un vestito Oscar de la Renta con collo alto e maniche lunghe (abbinato alla borsa). Dal canto suo, Sabrina Carpenter sfoggia un tailleur vintage con collo e polsi bordati di pelliccia.

Piumini e cappotti maculati

Per chi non ha paura di osare, l’animalier è sdoganato anche su piumini e cappotti. Una scelta audace, certo, ma di sicuro impatto. Debora Pelamatti si fa notare, proteggendosi dal freddo con un morbidissimo puffer jacket dalla fantasia maculata. Per la sua passeggiata lo abbina a un cappellino da baseball con pattern analogo. Bacio ad alta quota per Rosa Perrotta, impellicciata e leopardata al tempo stesso. Emma è elegantissima con il soprabito Valentino in lana con stampa giaguaro e maniche bordate di pelliccia kidassia. Non è da meno la sua collega Levante, con un capospalla dal gusto mob-wife tutt’altro che sobrio e tremendamente cool. Continuando con cantanti, c’è anche Robbie Williams a indossare una pelliccia leopardata, a dimostrazione che il trend non fa differenze di genere.

Accessori con stampa leopardata

La stampa animalier permette di giocare con gli accessori, per rendere più intrigante un outfit classico, per creare un punto focale o sottolineare la sensualità di un look. Georgina Rodriguez in questo è maestra, e abbina all’abito cortissimo lo stivale in raso stampa leopardata Le Silla. Cristina Buccino punta su dolcezza e simpatia e sceglie un berretto con pattern a macchie di leopardo con tanto di piccole orecchie. Lo stesso tipo di fantasia piace a Ludovica Valli. L’influencer la sceglie per il marsupio porta-bebè della sua terza figlia, Lola. Nelle foto dall’aeroporto, in partenza per le vacanze, sfoggia l’accessorio Artipoppe mentre posa insieme a tutta la famiglia. Bella Hadid fa la vamp spezzando il total black con una borsa vintage di Fendi a stampa maculata.

Protagonista sui bikini

C’è da scommetterci: l’animalier farà faville anche sui costumi della prossima estate. Basta guardare quante l’hanno già sfoggiato sui bikini delle loro vacanze al caldo di inizio anno. Ginevra Mavilla ha postato scatti sexy dal Brasile con addosso un due pezzi maculato Calzedonia, con top a triangolo e tanga. Il leopardato impazza anche alle Maldive: lo scelgono sia Mariasole Pollio che Federica Nargi. Alice Campello è una voce fuori dal coro: il suo beachwear The Attico ha una fantasia ispirata al manto di un animale della savana, ma nel suo caso si tratta di quello della zebra, con sfondo bianco e righe arancioni.

Anche Chiara Ferragni ha scelto un sorprendente look total animalier sulle piste da sci, Diletta Leotta invece lo propone allo stadio: le trovate nella gallery.

