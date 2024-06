Vip con il pancione, ecco i loro look premaman

Vip col pancione: nel primo semestre del 2024 sono tante le famose in dolce attesa. Vestirsi in questo periodo magico nella vita di una donna può essere tanto bello quanto complicato. Sottolineare il pancione? Nasconderlo? Le star non hanno dubbi: le loro forme esibite sono bellissime… e gli outfit premaman tutti da copiare.

Pancioni firmati

Ultime settimane di gravidanza per Chiara Nasti. L’influencer è in attesa del secondo figlio da Mattia Zaccagni: a luglio arriverà una femminuccia. La mamma prepara gli outfit rosa ma cura anche il suo stile, sempre firmatissimo. Accessori esclusivi e vestiti costosissimi: il suo è un premaman di lusso. Per presenziare al rinnovo delle promesse di matrimonio di Jessica Melena e Ciro Immobile, la Nasti ha optato per un abito bianco in maglina di Valentino (1.700 euro) che sottolineava le forme materne. Total look azzurro per Rosalinda Cannavò, in Guess. Ludovica Valli opta invece per il bianco con una gonna longuette e un top in lino di Zara (29,95 euro) con una rosa centrale: l’influencer è incinta del terzo figlio.

Premaman sportivo

C’è chi sceglie abiti eleganti, con tanto di tacchi alti, e chi in gravidanza predilige la comodità. Jeans baggy, sneakers e body nero per Virginia Mihajlovic, in dolce attesa del secondo bimbo. Nel suo look casual trova spazio anche un accessorio di lusso, la borsa Pouch di Bottega Veneta (3.200 euro). In tema di outfit sportivi con il pancione, nessuno batte Alessia Elefante. Per dare l’annuncio insieme al fidanzato, Gigi Donnarumma, ha indossato una maglia… da portiere: più sporty di così! E poi c’è Guenda Goria, con un maxi dress bianco in pizzo (del resto questo è anche l’anno delle sue nozze) reso comfy dalle ginniche 2star (135 euro).

Le straniere

Andiamo oltreoceano, dove ci sono diverse star in attesa di un bebè. La notizia della gravidanza di Hailey Baldwin ha rapidamente fatto il giro del mondo. La modella aspetta il primo figlio dal marito, Justin Bieber. Negli scatti scelti per dare l’annuncio Hailey indossa un romantico abito in pizzo di Saint Laurent ma è nella farfalla di Blumarine (490 euro) che dà il meglio in quanto a premaman. Ha il pancione anche un’altra top, Nina Agdal: per svelare il sesso del nascituro, una femmina, la futura mamma ha sfoggiato un completo effetto pigiama fucsia di Valentino. Vanessa Hudgens è pronta per accogliere il suo bimbo ma, nell’attesa, si concede delle uscite di coppia con Cole Tucker: il long dress Bumpsuit (250 euro) è perfetto per questi mesi. Proposta elegantissima per Rajwa al Saif. La moglie dell’erede al trono di Giordania ha optato per un long dress rosso di Alice+Olivia (500 euro) per le prime foto ufficiali con le nuove forme materne. Guarda nella gallery tutte le star con il pancione.

