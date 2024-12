Le vip sulla neve nel weekend dell’Immacolata: i look firmati a St. Moritz

Chiara Ferragni sugli sci in nero, fantasia per la sorella Valentina, sensualità per Ilary Blasi e grandi firme per Elisabetta Gregoraci

Scendono i primi fiocchi e le vip fuggono in montagna. Quest’anno l’Immacolata è caduta di domenica ma questo non ha fermato le famose, che si sono comunque concesse qualche giorno sulle piste da sci. E’ St. Moritz la meta scelta dalle star di casa nostra: nella rinomata località alpina in Engadina, hanno messo in mostra le loro doti sulle neve… e i loro outfit da favola.

Chiara Ferragni tra baita e piste

L’emoji con gli occhi lucidi conferma la ritrovata serenità di cui lei stessa non ha avuto paura di parlare. A un anno dallo scandalo pandoro che ha completamente stravolto la sua carriera, Chiara Ferragni è tornata a sorridere. Merito dei figli, Leone e Vittoria, ma anche del nuovo fidanzato, Giovanni Tronchetti Provera. Avrà trascorso con lui il weekend sulla neve di St. Moritz? Seduta in una baita, la Ferragni è raggiante, mentre sfoggia una camicia casual a quadretti. Chiara si è anche cimentata sulle piste, con un outfit sportivo e sensuale. Pantaloni neri e giacca in tonalità per lei, che indossa anche una maglia tecnica X Bionic (160 euro), abbinata a un cappello in cashmere color cammello di Ralph Lauren (119 euro) e a un paio di occhiali a mascherina firmati Out of Rams (139 euro).

Valentina Ferragni multicolor e firmata

Fuga romantica per Valentina Ferragni, a St. Moritz con il fidanzato, Matteo Napoletano. I due, che stanno ristrutturando casa a Milano, si sono rilassati nella magica cornice del paesino svizzero. Lei, influencer molto seguita, ha sfoggiato una serie di outfit firmati, a partire dalla tuta da sci. Nel candore della neve, Valentina non passa inosservata con un completo multicolor dall’inconfondibile stampa Emilio Pucci sui toni del verde, realizzato in esclusiva con Fusalp. Per una passeggiata tra le boutique del centro, ecco un outfit immacolato sui toni del beige. Pantaloni in maglia, pellicciotto, stivali in camoscio e una borsa shearling di Tod’s. Per la notte, la Ferragni ha optato invece per pantaloni zebrati e Flap di Chanel in vernice rossa.

Ilary Blasi e Michelle Hunziker in montagna

Come da tradizione, Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno trascorso l’Immacolata a St. Moritz. Loro, che sono molto amiche, si divertono un sacco insieme e non hanno perso occasione per mostrare alcuni dettagli delle loro avventure svizzere. Per trascorrere una notte al Billionaire, hanno sfoggiato outfit sexy: minidress nero con pelliccia per la Hunziker, jumpsuit con dettagli cut-out Self Portrait per la Blasi. Quest’ultima era accompagnata anche dalla figlia, Chanel Totti, e dal fidanzato, Bastian Muller: sui social ha condiviso scatti con entrambi. Per passeggiare nei pressi della pista di pattinaggio, la conduttrice era super cool con i paraorecchie in pelo di Chanel.

I look esclusivi di Elisabetta Gregoraci

Al mare o in montagna, Elisabetta Gregoraci non sbaglia un colpo in fatto di look. Anche la showgirl si è fatta vedere per le strade di St. Moritz: le sue mise sono una più accattivante dell’altra. Tocco di colore sotto la neve con un piumino rosso fantasia di Moncler, abbinato a pantaloni bianchi e a un paio di stivali lavorati di Valentino. La borsetta in montone di Miu Miu (1.900 euro) è l’accessorio perfetto per l’inverno. In posa sul lago, la Gregoraci ha optato per un outfit comodo composto da jeans e da un maglione MC2 Saint Barth (169 euro) con stampata la scritta “St. Moritz top of the world”: perfettamente a tema. Per la sera Elisabetta è sexy con un completo Alex Perry: body e culotte in velluto hanno applicazioni di cristalli. Lei balla alla console e ride felice. Guarda nella gallery le foto delle vip in vacanza tra le alpi svizzere.

Related Posts