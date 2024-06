Arriva l’estate: i primi bikini delle vip sono bollenti

Giugno è arrivato. Finalmente si scaldano le temperature e le vip… si spogliano. I profili social delle famose sono inondati dai primi bikini della stagione. Quasi tutte prediligono il mare ma c’è chi si rinfresca in piscina e chi si mette in costume addirittura… sul campo da tennis. Lo swimwear delle famose è da copiare per le prossime vacanze.

Le fantasiose

La voglia di caldo sulla pelle, le passeggiate sulla spiaggia, i lunghi aperitivi al tramonto: le vip sono pronte per abbracciare l’estate. Quest’aria di leggerezza porta anche stravaganza nei look da mare. Le famose in costume optano per le fantasie. Primo bagno dell’anno per Alessia Marcuzzi, che sale dalla scaletta come una dea: la conduttrice ha optato per l’animalier del modello firmato Ele Collection. Stampa zebrata anche per Giulia Calcaterra, nel malizioso bikini della sua linea, Selvatica. Colori mediterranei con un rimando alle maestose onde di Copacabana per Melissa Satta, splendida nelle proposte Yamamay. L’outfit è completato da una gonnellino in pendant. Fiori sfocati per Georgina Rodriguez, in vacanza con la famiglia in Arabia Saudita.

Il monocolore è sexy

Giocare con le forme, mantenendo basic le tonalità. Sono diverse le vip che puntano sul monocolore per i loro costumi da bagno. Cristina Marino è splendida sulla sabbia bianca delle Maldive: per lei un bikini brillante dall’effetto metallico firmato Calzedonia. Il top a fascia arricciato crea un gioco di luci e dà movimento. Belen Rodriguez abbina il due pezzi alle rocce su cui si sdraia sensualmente. L’argentina è una visione nel modello marrone di Me-Fui: il reggiseno a balconcino abbraccia il décolleté. Nuance più accesa per Elisabetta Canalis, che opta per il Riley di Wikini. L’ex velina accende gli animi con il dettaglio cut-out sul seno. Sceglie il nero invece Diletta Leotta che prima delle nozze si concede qualche giorno sull’Isola di Vulcano: il suo bikini si candida ad essere tra i più sexy della stagione!

Modelli mini

D’estate le vip sono più sexy che mai e non se ne vergognano. In questi primi giorni di caldo, diverse bellissime hanno optato per lo swimwear molto striminzito. Paola Turani lascia poco all’immaginazione in Reina Olga: maculato e grafiche iper colorate rendono questo modello tanto giocoso quanto provocante. Giulia De Lellis lancia la collaborazione con Bikini Lovers direttamente dal campo da tennis. Il bordeaux del due pezzi dell’influencer spicca sul verde del campo di gioco. Dopo le nozze, Michela Persico è partita per il viaggio di nozze insieme al marito, Daniele Rugani, e al figlio. A Forte dei Marmi la giornalista mette in mostra il fisico da urlo nel micro costume di Shein: low cost dal sicuro impatto visivo. Guarda nella gallery i primi bikini delle famose.

