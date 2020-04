Le vip in quarantena passano il tempo nella cabina armadio

In queste settimane di quarantena tute e maglie sformate sono diventate la divisa irrinunciabile di molti italiani. Abbinate a delle comode ciabatte, ovviamente. Sono molte le persone che si interrogano se, quando si riprenderà ad uscire, saranno ancora in grado di indossare dei jeans, un tailleur, dei tacchi o anche solo delle scarpe chiuse. Lo sapremo al momento debito, per adesso dobbiamo solo pensare a restare tra le mura domestiche, abbigliati come più ci piace. Le vip in quarantena non sono diverse da noi e trascorrono le giornate con outfit comodi, morbidi e caldi. Le bellissime pensano però al futuro e a tutti gli outfit che potranno sfoggiare un domani a feste e eventi mondani. Per tenere sempre viva la memoria sulle loro collezioni fashion le vip stanno trascorrendo un sacco di tempo nella cabina armadio.

Sono molte le star in isolamento che si scattano un selfie nel guardaroba, permettendo ai follower di dare una sbirciatina ai loro capi da sogno. Com’è facile presumere, Chiara Ferragni può contare sulla cabina armadio più strepitosa. Nel suo lussuoso attico milanese, l’influencer ha un armadio grande quando un monolocale. Una parete per le borse Kelly e Birkin di Hermès, un’altra per tutte le Chanel, un reparto per occhiali da sole e cinture, una stanza solo per le scarpe e ovviamente file e file di abiti appesi: la Ferragni fa invidia a un grande magazzino.

Elisabetta Gregoraci si diverte a provare look diversi e, con la mini di jeans, azzarda anche un paio di boots militari. Alle sue spalle tanti capi fantasia e un costoso trolley Louis Vuitton. Alvaro Morata e Alice Campello, in attesa del terzo figlio, non perdono occasione per dichiarare al mondo il loro amore e approfittano della privacy del loro guardaroba per scambiarsi effusioni. Paola Turani posta scatti del suo sabato sera di pre-quarantena, dove è tutta agghindata per uscire, e un confronto dei suoi weekend attuali, in comode tute Adidas.

E’ molto spaziosa la cabina armadio di un’altra star di casa nostra, Melissa Satta. L’ex Velina, in outfit sportivo, posa davanti ad ante gremite di vestiti. Con i codini biondi una Laura Chiatti che ricorda la Harley Quinn di Batman dichiara davanti allo specchio: “Look per andare a cucinare”. Dai, Laura, speriamo tu possa indossare presto quel completo per uscire… gli stivaloni a primavera inoltrata sono però un po’ eccessivi.

