Lo shopping d’autunno dei vip, tra baci, bici e… Ferrari oro

Monopattino per Corona, auto di lusso per Ibrahimovic... e Marica Pellegrinelli ne bacia due durante gli acquisti

I vip hanno vite pienissime, tra impegni di lavoro, eventi, uscite in compagnia. Nonostante la frenesia delle loro giornate, i famosi non rinunciano… allo shopping. Non c’è distinzione di sesso o età: maschi o femmine, giovani o agée, tutti amano fare acquisti firmati. Sono tantissimi i famosi paparazzati in centro in queste miti giornate d’autunno. In compagnia, a piedi o con insoliti mezzi di trasporto: ecco chi sono e dove comprano.

Da soli o in compagnia?

Come al solito, c’è chi compra da solo e chi in compagnia. A Milano Federica Nargi fa shopping low cost in solitaria, ma con lo smartphone in mano. Costanza Caracciolo pranza con la mamma, poi si concede una passeggiata tra le vetrine. La pallavolista Paola Egonu è con un’amica ed entra alla Rinascente, prima di firmare gli autografi ai fan in attesa. Doppio giro di shopping per Marica Pellegrinelli: un giorno sceglie il fidanzato, il dj William Djoko, un altro preferisce l’amica Melissa Satta… ma li bacia entrambi. A Roma Caterina Balivo passeggia da sola. Stessa scelta per Tommaso Zorzi, anche lui in solitaria nella città eterna. Caterina fa acquisti da Dolce&Gabbana, Zorzi preferisce Intimissimi. Benedetta Parodi è invece accompagnata dal figlio Diego.

All’estero

Passiamo ora alle star che fanno compere fuori dall’Italia. A Madrid Alice Campello si dedica allo shopping di lusso. Incinta del quarto figlio, una femmina dopo tre maschi, esibisce il pancione… e l’enorme sacchetto arancione di Hermès. A Los Angeles invece Elisabetta Canalis fa l’americana con la tuta casual e le ciabatte di pelo: niente top brand per lei ma borse della spesa.

Monopattini e Ferrari

Se tante star vanno a piedi in centro città, sono diversi i vip che scelgono degli insoliti mezzi di trasporto. Cecilia Capriotti opta per la bicicletta: sensuale con la minigonna e le calze velate, sfrecci per Milano. Fabrizio Corona è sbarazzino con un monopattino elettrico. E’ fresco anche il suo look, composto da shorts, bomber, coppola e calzini colorati. Nessuno cattura però l’attenzione più di Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore arriva nel quadrilatero della moda a bordo della sua Ferrari oro da 525mila euro. Sbircia Ibra e tutti gli altri famosi nella gallery.

