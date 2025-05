Vittoria Ceretti trasparente sul red carpet: il look rivelatore

Al King’s Trust Global Gala 2025 a New York la top model ha incantato e sedotto in Saint Laurent

Vittoria Ceretti è stata senza dubbio una delle protagoniste al King’s Trust Global Gala 2025, evento benefico organizzato dall’associazione fondata da re Carlo III. La serata, tenutasi a Casa Cipriani, una location esclusiva a Manhattan, riunisce ogni anno celebrità, filantropi e leader del mondo della moda, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di giovani in difficoltà in tutto il mondo. Tutti gli occhi erano puntati sulla modella. Il merito? Del nude look.

Il look sheer

Tra le star più fotografate sul red carpet del King’s Trust Global Gala 2025 c’era Vittoria Ceretti, che ha lasciato tutti senza fiato con un look audace firmato Saint Laurent. La top model italiana ha scelto un abito lungo e completamente trasparente color borgogna, che scivola sul corpo come una seconda pelle. Il vestito presenta una lavorazione a rete centrale e una scollatura profonda che lascia le spalle parzialmente scoperte, con le maniche ampie e morbide a donare movimento. Soprattutto, il long dress, realizzato in seta impalpabile, svelava interamente il seno della Ceretti. A completare il look, due maxi bracciali metallici dorati che aggiungono un tocco glamour e sofisticato. Capelli sciolti e mossi e make-up minimal completavano il sensuale ensemble.

Sui marciapiedi di New York

Senza reggiseno e con gli slip in tonalità a coprire il minimo indispensabile, Vittoria Ceretti ha dimostrato ancora una volta di essere una vera icona di stile, capace di osare senza mai risultare volgare. Eterea e bellissima, ha posato sul red carpet del King’s Trust Global Gala 2025 come una dea, nel suo abito svolazzante e malizioso al punto giusto. Dopo l’evento, la top 26enne è stata paraparazzata sulle strade di New York. Abituata alle luci della ribalta, ha calcato i marciapiedi come una passerella. I flash dei fotografi hanno fatto il resto, immortalando nuovamente il seno nudo sotto la seta del vestito.

Vittoria e Leonardo: amore a gonfie vele

Oltre che per la sua bellezza mozzafiato, Vittoria Ceretti è finita spesso al centro del gossip per la sua relazione con Leonardo DiCaprio. I due sono stati avvistati insieme per la prima volta nell’estate del 2023 e da allora sono diventati una delle coppie più chiacchierate di Hollywood. Nonostante la loro storia sia stata vissuta fin dal principio in modo molto discreto, fonti a loro vicine raccontano di un legame sempre più solido e profondo. Leonardo, noto per le sue frequentazioni con modelle di fama mondiale, sembra aver trovato in Vittoria qualcosa di diverso: non solo una bellezza fuori dal comune, ma anche una donna indipendente e con una carriera affermata. Il fascino dell’italianità: nella gallery trovi le foto di Vittoria Ceretti trasparete sul red carpet.

