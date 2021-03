Da anni sfila per i marchi più famosi del pianeta, con camminata fiera e sguardo magnetico. Ma c’è una passerella che è diversa da tutte le altre, quella del Teatro Ariston. Vittoria Ceretti, 22 anni, è al momento una delle top model più richieste e sarà la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo. Partita da Brescia a 14 anni, sotto contratto con l’agenzia Elite, ha in poco tempo conquistato tutti gli stilisti.

Dalle sfilate a Sanremo

Musa di Karl Lagerfeld, ha dichiarato di essere stata molto legata al designer, scomparso nel 2019. Lagerfeld la chiamava Choupette, il nome della sua gatta, l’essere vivente a cui forse lo stilista era più legato. Vittoria Ceretti per Chanel ha fatto anche la sposa, vestendo più volte negli anni l’outfit di punta dello show.

Adesso Amadeus l’ha voluta per la kermesse canora. Lei che rappresenta l’Italia così bene nel mondo porterà la sua grazia sul palco. E i suoi pensieri. Perché Vittoria Ceretti esprime le sue opinioni con fermezza a mezzo social. Solo qualche giorno fa si è accanita duramente contro la movida e gli assembramenti illegali fuori dai locali.

Tutti i brand la vogliono

Ma a Sanremo, si sa, bisogna badare anche al look e chi più di lei può contare su un ventaglio di brand pronti a vestirla? Vittoria Ceretti ha detto di essere molto legata a Dolce&Gabbana e Armani, maison che hanno creduto in lei dal principio. Poi ovviamente c’è Chanel ma le case a cui ha prestato il volto sono tante, da Missoni a Alberta Ferretti fino a Louis Vuitton.

Il matrimonio boho-chic

E come dimenticare Jacquemues? La modella ha scelto proprio un abito della maison francese per il giorno delle sue nozze. Sì, nella vita di Vittoria Ceretti non c’è spazio solo per il lavoro ma anche per un grande amore, quello con l’artista e deejay Matteo Milleri. I due si sono sposati a giugno 2020 nella chiesetta di Es Cubells a Ibiza, davanti a pochissimi ospiti, con una cerimonia bolo-chic da fiaba.

Per l’occasione Vittoria Ceretti ha indossato un vestito in taffettà bianco con delicati bottoncini centrali e uno scollo profondo di Jacquemus appunto. La top ha dichiarato di aver acquistato il capo solo tre giorni prima dell’evento su internet. L’aspettativa sui suoi look sanremesi è tanta ma una cosa è certa: con la sua bellezza e la sua voglia di vivere Vittoria saprà conquistare il pubblico italiano in ogni caso.

Related Posts