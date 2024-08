Vittoria Ceretti ruba (anche) il vestito Versace a Gigi Hadid

Vittoria Ceretti nel cuore di Donatella Versace c’era già: in curriculum vanta diverse passerelle per il brand della Medusa ed ecco che adesso è stata scelta come volto della campagna Autunno-Inverno 2024. Praticamente ha sbaragliato la concorrenza delle sorelle Hadid, Gigi in primis.

Vittoria Ceretti tra le icone della Medusa

Dicevamo, Gigi e Bella Hadid. Da tanti anni le due sorelle godono di un rapporto personalissimo con Versace, culminato nella campagna pubblicitaria Primavera Estate 2022 del brand. In quella occasione persino Donatella Versace si era messa in gioco posando tra loro in un trio fashion intimo e inedito.

Tra le altre muse del marchio di moda lanciato da Gianni Versace restano le top model degli anni 90, come Claudia Schiffer (testimonial per la primavera estate 2024), e un universo di nuovi volti legati allo star system, tra cui Anne Hathaway, Dua Lipa, Emily Ratajkoski. Non mancano modelle quotatissime come Irina Shayk e Kendall Jenner. E Vittoria Ceretti, ormai possiamo affermarlo.

La campagna Versace Autunno-Inverno 2024

La ribelle sartorialità di Versace spicca il volo dalle foto di Mert&Marcus. Linee pulite, tessuti preziosi, un rincorrersi di rossi e neri incornicia la nuova generazione degli uomini e delle donne glamour di Versace tra cui spicca una sensualissima Vittoria Ceretti.

“Questa campagna è stata scattata allo Chateau Marmont di Los Angeles. Adoro scoprire le diverse personalità di questi giovani talenti mentre indossano i nostri abiti. Si stanno divertendo un mondo – è chiaro! Ma, proprio come lo Château, Versace custodirà i loro segreti!”, ha detto Donatella a proposito delle foto.

Non solo il vestito di Gigi Hadid

Sguardo da femme fatale in un total black con gonna di pelle, sensualità inconsapevole nella posa languida sul divano o attitude velatamente bon ton con la gonna in tweed check: Vittoria Ceretti conquista ad ogni scatto della campagna.

La foto che però incuriosisce di più è quella che la vede con l’abito nero dal colletto bianco: il key look Versace che era stato portato in passerella da Gigi Hadid.

La moda cambia volto quasi quanto le modelle cambiano… fidanzato: sembra uno scherzo ma è quello che è successo a Vittoria Ceretti. Così, dopo l’ex fidanzato di Gigi, Leonardo di Caprio con cui Vittoria fa coppia da mesi, la Ceretti si è fatta un giro anche con il vestito della Hadid.

