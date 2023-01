Vittoria Ceretti fa la sirena: vacanze d’amore e bikini

Vittoria Ceretti ha chiuso l’anno con una sfilata memorabile. Protagonista assoluta per Jacquemues, aveva calcato la passerella con un outfit provocante che lasciava davvero poco all’immaginazione. Anche il suo 2023 sembra essere all’insegna della sensualità. Questa volta però non è a Parigi per lavoro ma su spiagge tropicali con il marito. I suoi outfit da vacanza sono ovviamente firmatissimi.

Medaglia d’argento

I dodici mesi appena trascorsi sono benissimo per Vittoria Ceretti. E’ la stessa modella ad affermarlo in un post, dove scrive: “2022 sei stato buono”. A dicembre la top si è aggiudicata il secondo posto nella famosa classifica “Model of the Year”, stilata dal portale models.com. La medaglia d’oro è andata all’irraggiungibile Bella Hadid ma Vittoria non può certo lamentarsi, anzi, è un vanto nazionale. Desiderata dagli stilisti, acclamata dalla stampa: l’italianissima Ceretti è sulla cresta dell’onda.

Fuga al caldo

Il lavoro va dunque alla grande ma anche nella sfera privata di Vittoria Ceretti prosegue tutto a meraviglia. Prima di rimettersi in pista per il fashion month, che vede inanellarsi quattro settimane della moda in fila, Vittoria si è regalata dei giorni di relax con il marito Matteo Milleri. E’ un viaggio itinerante quello della coppia, un mix tra mare e cultura. Le città colorate della Colombia, le lunghe spiagge del Messico, le acque azzurre di Turks and Caicos: questi sono paesaggi che riempiono gli occhi e il cuore.

Casualmente chic

Chi meglio di una top del suo calibro può preparare la perfetta valigia per un viaggio tropicale? Vittoria Ceretti resta fedele a uno stile effortlessly chic, fatto di capi casual ma costosi. Non manca l’influenza Y2K, che ripercorre i primi Duemila e che è ultimamente tanto in voga tra le fashioniste. Minidress (come quello di nero di Jacquemus), canotte bianche e gonne morbide sono protagonisti per le passeggiate in città. Ai piedi Vittoria sfoggia un paio di comode sneakers Adidas, le Gazelle, in versione nera. In mano tiene ben salda una minibag firmata The Attico.

In posa per Matteo

Per le spiagge da sogno non mancano ovviamente i costumi… e che costumi! Il modello intero di Chanel, con i loghi sapientemente riprodotti con preziosi strass è elegantissimo. Gli occhiali da sole Oakley sono il compromesso perfetto tra funzionalità e moda. Vittoria esce dalle acque come una sirena, con addosso uno striminzito bikini nero (il top è di Versace). Negli scatti posati non mancano gli scorci del lato B perfetto. La Ceretti trova anche il tempo per uno shooting improvvisato tra le rocce, dove indossa un abito in seta monospalla di Givenchy. La top posa per i fotografi più blasonati del mondo ma non c’è niente di più romantico di un servizio fotografico realizzato con amore dal proprio marito.

