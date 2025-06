Vittoria Ceretti strappa il vestito “rubato” alla ex del fidanzato DiCaprio

Il matrimonio da favola di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia si è ufficialmente concluso, lasciando dietro di sé una scia di glamour e gossip. Tre giorni di festeggiamenti a dir poco faraonici, stimati in decine di milioni di dollari, che hanno consacrato l’unione tra il fondatore di Amazon e l’ex giornalista. Tra gondole, location esclusive e ospiti illustri, non è mancato qualche dietro le quinte curioso, condiviso direttamente dalle star. Una di queste è stata Vittoria Ceretti, accompagnata dal fidanzato Leonardo DiCaprio. La top ha catturato l’attenzione con un imprevisto fashion e una “scopiazzata” che non è passata inosservata.

Tra fiori e lacci

La sposa Lauren Sanchez ha fatto impazzire i social con abiti d’alta moda, compreso quello nuziale, un capolavoro made in Italy. A rubare la scena tra le invitate è stata però Vittoria Ceretti. La supermodella italiana ha scelto outfit dal grande impatto visivo per ogni fase dell’evento. Al pre-wedding party ha sfoggiato un incantevole abito d’archivio Dolce&Gabbana della collezione primavera-estate 2004. Il bustino ricoperto di fiori e le stringhe che si arrampicavano maliziosamente sui fianchi conferivano un tocco di romanticismo audace, mentre il tessuto leggero e svolazzante la rendeva eterea. Un vestito dal fascino senza tempo, capace di esaltare il suo fisico statuario con dettagli sensuali e sofisticati.

In nero per il sì

Per la cerimonia vera e propria, svoltasi il venerdì, Vittoria Ceretti ha invece scelto di andare controcorrente. In un evento dominato da atmosfere romantiche, pizzi, fiori e cristalli, ha osato con un long dress total black firmato Alexander McQueen. La silhouette scivolata e le linee eleganti hanno dimostrando che il nero, a un matrimonio, per quanto insolito, può essere decisamente chic. Preziosi gioielli di diamanti adornavano collo e orecchie della top, meravigliosa negli scatti dei paparazzi in barca.

L’abito strappato alla “Dolce Notte”

Per chiudere in bellezza la tre giorni nuziale, Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno organizzato un party a tema chiamato Dolce Notte, in stile pigiama party di lusso. Anche in questa occasione, le star hanno dato sfoggio di look strepitosi. Vittoria Ceretti ha scelto uno slip dress d’archivio Dolce&Gabbana della collezione autunno-inverno 2003: un abito in seta impalpabile, arricchito da preziosi dettagli di cristallo, leggerissimo e sensuale come una nuvola. Ma proprio questo vestito è diventato protagonista di un piccolo dramma fashion. La stessa Vittoria, con grande autoironia, ha documentato l’incidente sul suo profilo Instagram: “How it started” (come è iniziato) e “How it’s going” (come sta andando), ha scritto nelle storie per raccontare la disavventura. Il tessuto, infatti, ha ceduto durante la serata. Tra balli e divertimento, un minuscolo buchino si è trasformato in uno strappo sempre più grande, fino a rovinare completamente la parte inferiore della gonna. Un imprevisto che non ha comunque tolto fascino alla modella, che ha continuato a sorridere e a godersi il momento nonostante il long dress stracciato.

Come Gisele Bundchen

In questi giorni veneziani, al fianco di Vittoria Ceretti c’era sempre il fidanzato, Leonardo DiCaprio. Come da consuetudine, la coppia non si è fatta immortalare insieme: lui è rimasto nell’ombra, con il solito cappellino anche sotto i completi più eleganti, per sfuggire ai flash. Per stare in tema con l’attore, i più attenti non si sono lasciati scappare un dettaglio piuttosto curioso, a tema modaiolo. Lo slip dress di Vittoria, finito strappato al pigiama party dei Bezos, è infatti identico all’abito Dolce&Gabbana indossato da Gisele Bundchen al Met Gala del 2003. All’epoca Gisele era proprio la fidanzata di DiCaprio, con cui ha avuto una relazione dal 2000 e il 2005. Il deja-vu non è passato inosservato ai fashion addicted, che si sono chiesti se la scelta fosse consapevole o una semplice coincidenza. La Ceretti, che al tempo aveva solo cinque anni, probabilmente non sapeva di replicare un look appartenuto a una delle ex più famose del suo attuale compagno. Che si tratti di un omaggio involontario o di un gioco del destino, il risultato è stato comunque virale.

Vittoria Ceretti, con la sua bellezza magnetica e il suo stile impeccabile (buchi compresi!), ha conquistato Venezia e il mondo intero, diventando una delle ospiti più ammirate del matrimonio dell’anno: guarda le immagini nella gallery.

