Viviana Vizzini a Milano: lo shopping di lusso della ex Bona Sorte

Viviana Vizzini si concede una giornata di shopping nel cuore di Milano. La modella e volto tv, con il suo stile sportivo ma griffato, ha attirato l’attenzione dei paparazzi, sempre in agguato nel quadrilatero della moda. Tra vocali al telefono e foto con i fan, la 32enne si è fatta anche un regalo di lusso.

Chi è Viviana Vizzini

Viviana Vizzini è un volto noto del panorama televisivo italiano. Bellissima e atletica, si è fatta conoscere dal grande pubblico come Bona Sorte nel programma Avanti un altro!, condotto da Paolo Bonolis, ruolo che ha ricoperto fino a ottobre scorso. Ma la carriera di Viviana non si limita al piccolo schermo: nel 2020 ha partecipato anche a Miss Universo Italia, venendo eletta vincitrice. Molto attiva sui social, la showgirl condivide quotidianamente momenti della sua vita con migliaia di follower, che la seguono con affetto. Il suo profilo Instagram è un concentrato di allenamenti, shooting fotografici e momenti di vita quotidiana.

L’anima fitness di Viviana

Non solo showgirl, Viviana Vizzini è anche un’imprenditrice nel settore del fitness. Ha infatti lanciato ViviFit, il suo brand personale attraverso il quale vende programmi di allenamento online. La sua passione per lo sport non è solo una questione estetica, ma uno stile di vita, che promuove attivamente tra i suoi follower. Sul suo sito offre corsi personalizzati e consigli per mantenersi in forma, dimostrando che dietro alla bellezza ci sono impegno e dedizione. La sua atleticità è evidente in ogni suo movimento, ed è proprio questo spirito sportivo che si riflette anche nelle sue scelte di stile. Durante la passeggiata milanese, Viviana non ha rinunciato al comfort dell’abbigliamento sportivo, pur mantenendo un tocco di luxury.

Athleisure di lusso a Milano

Per la sua giornata di shopping milanese, Viviana Vizzini ha scelto un look che unisce comfort e stile. Indossa una tuta grigia con pantaloni ampi che le donano un’allure rilassata ma chic. La felpa crop abbinata, con zip e cappuccio, è perfetta per lasciare intravedere il suo fisico tonico. Il pezzo forte dell’outfit è sicuramente il piumino corto Moncler rosa e nero, che aggiunge un tocco di colore al completo sportivo. Ai piedi, Viviana sfoggia un paio di stivali Prada con suola carrarmato, il modello iconico del brand che ha conquistato fashioniste di tutto il mondo. A completare il look, spunta sulla spalla una borsa del suo brand ViviFit, un messaggio promozionale ma anche un simbolo del suo impegno nel fitness. I paraorecchie in pelo nero la proteggono dal freddo milanese, aggiungendo un dettaglio funzionale ma fashion.

Tra vocali, selfie e sorrisi

Durante la passeggiata, Viviana Vizzini si mostra rilassata e sorridente. La vediamo ascoltare dei vocali sul telefono, rispondere a messaggi e mandare baci ai paparazzi che la immortalano. Il suo atteggiamento è quello di chi è abituata agli obiettivi ma mantiene una naturalezza disarmante. Non manca di fermarsi per qualche foto con i fan che la riconoscono per strada, dimostrando disponibilità e gentilezza. La sua presenza nel centro di Milano non passa inosservata: il mix tra bellezza, simpatia e stile cattura l’attenzione dei passanti. La Vizzini sa come muoversi davanti alle telecamere e come gestire la popolarità, sempre con un sorriso e senza mai perdere la spontaneità che la contraddistingue.

Shopping firmato

Lo scopo della passeggiata è presto svelato: fare un po’ di shopping nelle boutique più esclusive della città. I paparazzi hanno immortalato Viviana Vizzini mentre esce da Aquazzura, il celebre brand di scarpe, noto per i suoi modelli ricercati e sensuali. Viviana porta in mano un sacchetto turchese del brand: cosa avrà acquistato? Probabilmente un paio di décolleté o sandali gioiello per completare il suo guardaroba. La scelta non è casuale: il marchio rappresenta perfettamente l’anima della Vizzini, che sa essere sportiva senza mai rinunciare a un tocco di femminilità. Guardala nella gallery.