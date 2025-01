Wanda Nara cambia bikini (mentre Mauro Icardi cambia fidanzata)

Settimana dopo settimana, si aggiungo nuovi colpi di scena alla telenovela che ha come protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo anni di tira e molla, presunti tradimenti e indiscrezioni, i due sono definitivamente avviati sulla strada del divorzio. Una separazione che si preannuncia burrascosa, tra beni da dividere e affidamento dei figli. Entrambi al momento in Argentina, loro terra d’origine, si affidano a Instagram per aggiornare i follower sulla loro vita privata. Mauro conferma la nuova love story, Wanda si mette in mostra in bikini.

Mauro Icardi felice con Eugenia Suarez

“Dicono che le cose migliori inizino quando meno te l’aspetti. So che con te sono dove dovrei essere” scrive Mauro Icardi su Instagram, nell’ufficializzare la storia d’amore con Eugenia Suarez. Detta La China, per i tratti che ricordano quelli orientali, la cantate era stata al centro del presunto triangolo del 2021: sarebbe stata lei l’amante di Mauro. Nel frattempo il calciatore e Wanda Nara avevano provato a ricucire il rapporto ma il tutto è precipitato nuovamente nei mesi scorsi. Wanda aveva confermato la liaison (che nel frattempo è già finita) con il rapper argentino L-Gante mentre pochi giorni fa Icardi è uscito allo scoperto con Eugenia. Le foto social e le dolci parole non lasciano spazio ai dubbi: i due sono innamoratissimi. Nessuna conferma però su quando sia iniziata la relazione.

In bikini in Sudamerica

Wanda Nara avrebbe deciso di terminare la relazione con L-Gante per dedicarsi ai cinque figli, tre maschi nati dall’amore con Maxi Lopez e due femmine, frutto del matrimonio con Mauro Icardi. Tornata in pianta stabile in Argentina, si occupa dei bambini e… si dedica alla tintarella. Gli ultimi scatti, dove posa sul lettino stretta in un bikini azzurro, sono infuocati. Cappellino in testa, viso struccato, occhi brillanti e una ritrovata serenità: questo si intuisce dalle foto in giardino. Circondata dall’amore della famiglia, Wanda è pronta a ripartire. Nelle scorse settimane lei, che si conferma una fashionista di prim’ordine, ha però sfoggiato una serie di altri look che ruotano intorno allo swimswear. Il triangolo nero con il Monogram bianco di Louis Vuitton (450 euro) non passa inosservato: striminzito, lascia poco all’immaginazione. E che dire del foulard multilogo di Gucci portato come top? Chic ma super sexy.

Passione gioielli costosi

Con tanta sensualità esibita, è difficile concentrarsi sugli outfit di Wanda Nara. Agli appassionati di gioielli però non sfuggono i tanti preziosi che adornano il suo corpo. I bikini saranno anche minimal ma in quanto a oro e diamanti Wanda ama esagerare. I bracciali di Cartier sono protagonisti sul suo polso. Negli scatti sul lettino si notano due Love e due Juste un Clou, con pavé di brillanti. Il costo? Dai 48mila ai 68mila euro, ciascuno. Le lunghissime unghie laccate di rosso fanno da cornice all’accattivante anello Bulgari della collezione Serpenti Viper. Il rettile si arrampica sinuoso sull’anulare della Nara: la sua è una mossa scaltra, volta a coprire il tatuaggio con la scritta “Mauro”, dedicato all’ex. In vendita a 46mila euro, è in grado di arricchire ogni outfit, compresi quelli striminziti da piscina. Mauro Icardi cambia compagna, Wanda Nara cambia… costume: guardala nella gallery.

