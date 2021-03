Le figlie di Wanda Nara baby stiliste: trasformano i leggings bucati in top

La moda è una passione di famiglia in casa Icardi. Con una mamma come Wanda Nara, fashionista e imprenditrice nel settore, non potrebbe essere altrimenti. Se i tre figli maschi, Valentino, Constantino e Benedicto, sono più orientati verso un abbigliamento sportivo, le piccole Francesca e Isabella non perdono occasione per pescare nel guardaroba da sogno di mamma Wanda. Borse firmate, tacchi da urlo, gioielli preziosi, vestiti costosissimi: negli anni la Nara ha accumulato una collezione incredibile.

Se Wanda Nara può vantare un armadio pieno di capi fantastici, anche le figlie hanno dei look di tutto rispetto. Nonostante la giovane età le piccole hanno già tanta esperienza all’attivo e vengono spesso riprese con outfit fantasiosi e firmati. Le due adesso si sono anche reinventate stiliste. In una serie di video social, Wanda mostra le bimbe mentre trasformano un paio di leggings di Versace in top. Come mostrato da Francesca Icardi, i pantaloni con la famosa stampa jungle avevano un buco all’altezza dell’inguine. E’ bastato allargare il foro con le mani per trasformarli in una maglia a maniche lunghe.

Dopo Francesca è stata la volta di Isabella Icardi. Aiutata dalla sorella maggiore, la bambina ha ripetuto lo stesso procedimento, sorridendo soddisfatta per il risultato ottenuto. Wanda Nara si dice anche contenta per il piglio ecologista delle figlie che, invece di buttare i leggings, hanno trovato il modo per sfruttarli ancora. Su quest’onda eco-friendly, considerando l’archivio illimitato della mamma da cui poter attingere, le due da grandi potrebbero anche non dover comprare alcun vestito, hanno già tutto il necessario a portata… di armadio.

