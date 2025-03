Wanda Nara in intimo al pianoforte: che musica!

Tante emoji di colore rosa, dalle scarpette da danza al fiocco fino al muso del maialino. In fondo non servono molte parole, dicono già tutto le foto. Wanda Nara ha infuocato Instagram pubblicando una serie di scatti da far girare la testa. La showgirl non è nuova a questo genere di contenuti: post dopo post, tiene alta l’asticella della curiosità nei suoi confronti, tra famiglia e malizia.

La nuova vita in Argentina

Dopo un acceso botta e risposta, la telenovela che vede protagonisti gli ormai ex Wanda Nara e Mauro Icardi sembra attraversare un periodo di relativa calma. Tra indiscrezioni, dichiarazioni a mezzo social e foto rivelatrici, negli scorsi mesi se ne sono viste delle belle. Adesso Mauro vive alla luce del sole la sua love story con Eugenia Suarez, al centro del triangolo del 2021, mentre Wanda si è fidanzata nuovamente con il rapper L-Gante. Vita sentimentale a parte, lei si occupa dei cinque figli, tre maschi, nati dall’amore con Maxi Lopez, e due bambine, frutto del matrimonio con Icardi. La modella e imprenditrice si è ufficialmente trasferita in Argentina, sua terra d’origine: a Buenos Aires trascorre le sue giornate tra scuola e attività con i ragazzi, progetti di lavoro e relax.

Mamma sexy e firmata

Wanda Nara è un vulcano: sempre impegnata in qualcosa, non perde occasione per aggiornare i follower sulla sua vita. Spesso in viaggio, sia per lavoro che per piacere, predilige un abbigliamento casual, senza però mai rinunciare alle grandi firme. T-shirt sportive, pantaloni della tuta (quelli della collab Adidas x Balenciaga sono super cool), cappellini: i suoi outfit comodi fanno gola ai fashionisti. Complice il caldo argentino, nelle ultime settimane Wanda si ritrae spesso in bikini. Lei che già a metà gennaio aveva deliziato i fan con una serie di scatti dalla sdraio, resta fedele al trend swimwear. La Nara è solita prediligere due pezzi striminziti, colorati o pieni di loghi, come il top a triangolo firmato Louis Vuitton (550 euro). Nello scatto social riprende, oltre al modello a stampa Monogram, anche L-Gante sullo sfondo: un modo furbo per confermare la solidità dell’unione.

Sul pianoforte

Veniamo dunque agli scatti più hot di Wanda Nara dell’ultimo periodo. Con un pianoforte come complice, la modella si mette in posa, regalando ai fan una serie di immagini da tachicardia. Sguardo malizioso, con tanto di eye-liner nero, coda di cavallo e… outfit ridotto all’osso. Wanda opta per un body fucsia in pizzo con bustino steccato di Victoria’s Secret (86 euro). Lasciato provocatoriamente aperto sulla schiena o con le spalline abbassate a sottolineare il seno, è perfetto per questo gioco di seduzione. Lei lo abbina a cuissard in vernice rosso fuoco e a preziosi orecchini a cerchio Messika (6.780 euro). Sdraiata sullo strumento, seduta sulla panca o a carponi, è super sexy. “Tu vedi in me una perfezione che io non vedo, ma mi dà sicurezza” scriveva lei qualche giorno fa a L-Gante su Instagram. Sarà lui l’artefice delle foto? Di certo i due suonano una musica… caliente!

Related Posts