Wanda Nara in Asia: cosa ha messo in valigia?

Wanda Nara è partita alla conquista dell’Asia. Prima in Thailandia per lavoro, poi in Giappone e in Polinesia Francese per una vacanza con Mauro Icardi, ha sfoggiato un look più audace dell’altro. In quei trolley Louis Vuitton e Rimowa c’era di tutto: dal lungo e seducente abito in paillettes argentate Blumarine ai comodi leggins Gucci.

A Bangkok ha partecipato come ospite ad un programma della tv spagnola. Quale occasione migliore per sfoggiare una mise più luccicante dell’altra? Sul roof garden di un grattacielo con il longdress con spacco inguinale Elisabetta Franchi o per le strade della città con il minidress coloratissimo Amen, Wanda Nara brillava come una stella.

Per fare la turista con Mauro Icardi tra il Giappone e la Polinesia Francese ha scelto look più casual ma non per questo meno griffati. Tshirt Balenciaga, tuta Moncler, borse Dior, bikini Fendi… Wanda Nara sta sfoggiando un top brand dietro l’altro (con l’unica eccezione di un paio di pantaloni Zara) in un mix perfetto tra comodità e sensualità. Vuoi vederli tutti? Sfoglia la gallery!

