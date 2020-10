Wanda Nara, il suo potere è negli outfit che indossa per viaggiare

Capitana de mi alma y dueña de mi destino. Capitana della mia anima e padrona del mio destino. Scrive così Wanda Nara su Instagram, citando Invictus, la celebre poesia di William Ernest Henley, divenuta il simbolo della lotta all’apartheid di Nelson Mandela. Non ci sono dubbi sul fatto che Wanda sia l’artefice del proprio destino. Negli anni l’argentina ne ha fatta di carriera. Showgirl e presentatrice tv in terra natale, la Nara fa ora la manager del marito Mauro Icardi, la mamma di cinque bambini, la stilista di Wancollection, l’opinionista in televisione (l’abbiamo vista a Tiki Taka e al Grande Fratello Vip) e l’influencer (7 milioni di follower su Instagram).

Wanda Nara ha dunque il pieno controllo della sua vita e lo afferma con orgoglioso. Sui social alterna foto con i bambini, di cui si occupa sempre personalmente, a romantiche immagini con il marito, a qualche selfie piccante. Ma c’è un momento in particolare in cui Wanda sottolinea il suo vero potere di donna indipendente: quando viaggia. Una casa a Milano, una a Parigi e una sul lago di Como, gli appuntamenti di lavoro, le partire di Mauro Icardi: la Nara si sposta tanto per il mondo e spesso lo fa a bordo di aerei privati.

Venerdì 13. Non sposarti e non imbarcarti. Queste le parole usate da Wanda Nara per far sapere ai follower di essere in partenza. Lei non è scaramantica e ha cose da fare, l’aereo è necessario, nonostante la data sfortunata. Con le gambe sul sedile di pelle, la star posa a bordo di un jet. Espressione fiera e due borse da far girare la testa, una Saddle di Dior in pelle bianca e, soprattutto, una Birkin di Hermès in coccodrillo grigio (circa 50mila euro). Rarissime anche le scarpe, le Jordan 1 Retro High Dior in collaborazione con Nike. In vendita in origine a 2mila dollari, si trovano ora sui siti di aste a circa 10mila euro.

Come non parlare delle valigie? I trolley di Wanda Nara sono firmati Gucci e Louis Vuitton. Al loro interno contengono sicuramente abiti e accessori preziosissimi. Lei in viaggio veste comoda tra pantaloni della tuta, jeans e maglioni informi (anche se preziosi, come quello di Balenciaga da 865 euro), ma trasuda sempre e comunque potere.

Related Posts