Wanda Nara in pigiama gioca a fare la bambina

Dopo un primo periodo di quarantena nel lussuoso appartamento parigino, Wanda Nara e Mauro Icardi hanno deciso di trasferirsi nella loro mega villa sul lago di Como. La tenuta, con giardino e sbocco privato sull’acqua, rappresenta lo spazio ideale dover far giocare i cinque figli in serenità.

Proprio dal loro rifugio lacustre stiamo imparando a conoscere una Wanda Nara mai vista, meno costruita e molto più naturale. Tra le mattinate di compiti con i bambini, qualche calcio al pallone e un po’ di cucina Wanda trascorre le giornate come una casalinga qualsiasi. Niente lussi, abiti luccicanti e make-up eccessivo ma tanti pigiami economici.

Come dimenticare un’elegante Wanda in un costosissimo (2.700 euro, l’aveva indossato anche Georgina Rodriguez) pigiama di Louis Vuitton? Ecco, scordatevi quegli scatti dell’anno scorso perché adesso tutto ruota intorno alla praticità. Wanda Nara molla l’iconico monogram della maison francese a favore dei cartoni animati. E’ così che sul pigiama in raso a righe spunta la Pantera Rosa mentre sui microshorts compare il logo di Toy Story. Quest’ultimo porta la firma del colosso dell’abbigliamento low cost Primark, quello precedente si trova a pochi euro su vari siti di pronto moda. Prodotti che rientrano in una fascia di prezzo ben diversa di quella a cui ci ha abituati la Nara negli anni.

Ma c’è una caratteristica che resta invariata: la sensualità di Wanda Nara. Strizzata nei pigiamini da bambina prima di andare a letto, in reggiseno di pizzo o in bikini mentre prende un po’ di sole, le curve esplosive di Wanda sono sempre al loro posto. Il tutto si aggiunge a una genuinità nuova che conquista i follower e fa il pieno di consensi.

