Wanda Nara, una scollatura che tira su lo share del GF Vip

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy Un voto al colore Non per tutte 7 IL NOSTRO GIUDIZIO

Una puntata scoppiettante quella del GF Vip andata in onda lunedì sera su Canale 5. Non solo le vicende dei protagonisti hanno appassionato i fan, anche la bombastica Wanda Nara ci ha messo un po’ del suo pepe. L’opinionista della trasmissione ha scelto per l’occasione un outfit Elisabetta Franchi. Alfonso Signorini ha però sottolineato la prorompente scollatura della giacca che metteva in mostra le forme (e che forme!) di Wanda. La signora Icardi, ironica come sempre ha però replicato con un “Ma più tranquilla di così? sciacca e pantalone nero… basica!”

Numerosi i commenti al look di Wanda Nara che è sempre al centro dell’attenzione di chi segue la trasmissione. E si sono equamente divisi, i telespettatori, tra chi apprezza la bellezza della signora Icardi e chi non perde occasione di criticarla, accusandola magari di mettersi troppo in mostra se non addirittura di aver fatto ricorso alla chirurgia.

La signora Icardi prende tutto con naturalezza e spirito tanto che la scollatura è diventata protagonista di un siparietto con Alfonso Signorini. Quando Michele Cucuzza è rientrato in studio, Wanda Nara è “servita” per il trasporto del messaggio. Il suo décolleté nascondeva infatti il verdetto per il concorrente del GF Vip. Una citazione (o presa in giro?) di Valeria Marini che aveva nelle scorse puntate fatto la stessa cosa portando la rassegna stampa contro la rivale Rita Rusic.

Il pizzino è stato poi riposto dal conduttore sotto i propri vestiti: “Dalle tette di Wanda alle tette di Signorini” ha scherzato Alfonso Signorini. E Pupo? Non ha perso occasione di scherzare con la collega di poltrona. E infatti ha tentato di rovistare all’interno del “balconcino” di Wanda Nara alla ricerca di qualche altro messaggio. Ma tra le risate generali è sempre stato respinto: “Non c’è niente per te!”, ha precisato serafica la bionda.

