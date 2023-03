Wanda Nara: “Mi sono comportata bene, mi merito un regalo…”

Che Wanda Nara ami il lusso non è una novità. Lei non ha mai fatto mistero dei suoi oggetti costosi, dai gioielli, agli abiti, fino alle proprietà immobiliari. Imprenditrice, procuratrice, modella, influencer, presentatrice: Wanda lavora moltissimo e può permettersi un certo tenore di vita. Ora che, dopo la separazione da Mauro Icardi, si è trasferita in pianta stabile in Argentina, la Nara condivide la sua quotidianità fatta di figli, business, pose sexy e… qualche sfizio.

La borsa rosa

“Mi sono comportata bene, mi merito un regalo…”, scrive Wanda Nara su Instagram. La star ha postato un carosello con diverse foto, senza chiarire con esattezza quale sia il dono scelto. A giudicare dal cuore rosa che ha aggiunto al testo, verrebbe da pensare che si tratti di una nuova borsa. In questi giorni Wanda ha cambiato diversi outfit ma ha sempre tenuto la stessa it-bag, una shopping tote di Chanel color Barbie con dettagli blu. L’ha portata al ristorante, in viaggio e l’ha sfoggiata per le attività di tutti i giorni. Un accessorio certamente accattivante e costoso (5.150 euro) ma Wanda possiede borse che hanno un valore ben più elevato. Che sia davvero questa la sua auto-gratificazione?

L’auto di lusso

Gli utenti social però non hanno dubbi e a scorrere le foto pubblicate da Wanda Nara potrebbero anche avere ragione: che sia la macchina l’auto-regalo? E’ la stessa influencer a riprendere l’abitacolo dell’autovettura, facendoci sapere che si tratta di un’Audi. Il modello non è noto ma, guardando le immagini, sembrerebbe un suv, presumibilmente un Q8. Con cinque figli la Nara ha bisogno di un veicolo spazioso, funzionale e confortevole. Il valore? Circa 90mila euro.

Le critiche

Le opinioni dei follower sull’automobile però si dividono e, come sempre in queste occasioni, non mancano le critiche. Wanda Nara è spesso accusata di essere un’esibizionista e di mettere eccessivamente in mostra le sue ricchezze. Io quando ho qualche soldo mi compro delle caramelle – Non posso permettermi nemmeno una bici – Ma davvero non ti vergogni a girare in Argentina con quella? – Quando sei nata povera devi far vedere quanto ti sei arricchita, scrivono gli utenti. Lei non sembra preoccuparsene e guida la sua macchina felice. Sul sedile a fianco troverà sicuramente posto la Chanel rosa.

Related Posts