Wanda Nara, sexy low-cost ma con 80mila euro di bracciali

Wanda Nara regala ai suoi fan, prevalentemente tifosi, esattamente ciò che essi vogliono. A Tiki Taka svolge il suo ruolo di opinionista sexy senza esagerare, intervenendo a proposito, sbottonando il giusto. Su Internet è al centro di discussioni social su varie tematiche, cui lei si presta selezionando accuratamente i suoi look. L’ultimo outfit sfoggiato in trasmissione ha conquistato popolarità per un dettaglio hot, ma non è l’unica cosa che la signora Icardi ha voluto mostrare.

Wanda Nara ha scelto un look semi-natalizio, perfetto per questo periodo dell’anno. La gonna tartan Zara ha uno spacco frontale e regala un aspetto professionale, la camicetta bianca H&M da 15 euro è leggera e impalpabile e accarezza le sue forme facendo intravedere persino i capezzoli. Ciò che non si vede subito, Wanda Icardi lo fotografa: per esempio quel dettaglio frontale del bottone aperto con vista reggiseno. Oppure lo stivale rosso Casadei velatamente fetish, il tatuaggio sull’anulare dedicato al marito e la manicure appena fatta.

A corredo di tutto, ecco il dettaglio che fa la differenza: mentre noi applaudiamo all’outfit low-cost che chiunque potrebbe acquistare con pochi euro, Wanda Nara “ricorda” al mondo che il suo tenore di vita è ben altro. I due bracciali Cartier “Juste un clou” e “Love” ricoperti di diamanti, che indossa con nonchalance, costano rispettivamente 45mila e 41mila euro.

