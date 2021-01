Wanda Nara veste Louis Vuitton… ma fa shopping da Zara

MORSO DELLA VIPERA un voto al colore Adatto per questa occasione Per tutte le tasche Da copiare 6.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Shopping a Parigi” scrive su Instagram Wanda Nara postando due foto all’interno di un negozio. Cappello nero a falda larga in testa, mascherina in tinta e cappotto chiaro: un look sofisticato per il giro di compere a Parigi. La solita caccia ai capi esclusivi? Neanche per sogno! Stavolta la moglie di Mauro Icardi si concede il “lusso” del low cost e per fare acquisti sceglie Zara.

Wanda Nara pazza per lo shopping

“Mi considero una fanatica degli acquisti online.. però una volta ogni tanto passo a vedere cosa mi manca nel guardaroba”, continua Wanda Nara nel suo post. Se manca qualcosa nel tuo, figuriamoci nel mio, commentano tanti follower, allibiti nel vederla andare al risparmio. E in effetti ha abituato tutti a cambi di look sensazionali, scegliendo rigorosamente top brand. Da Dior a Balenciaga, da Gucci a Hermès: nessun capo per lei è troppo costoso, nessun accessorio troppo esclusivo.

Un look adatto a tutte le occasioni

Anche per lo shopping al risparmio Wanda Nara resta fedele alla linea e sceglie un outfit che non bada al portafoglio. Il selfie nel negozio svela 3 o 4 bracciali Cartier, il modello Love in differenti versioni più o meno costose: circa 100mila euro al polso. Il total look Louis Vuitton è elegantissimo e, ovviamente, non proprio per tutte le tasche. La camicia marrone ha l’iconica stampa a monogrammi, e lei la abbina a cappotto e pantaloni più chiari. Una mise che ama molto, e che non sfoggia per la prima volta: l’aveva scelta anche ad ottobre per la sfilata del brand alla Paris Fashion Week.

Vittima dei saldi

Nonostante non si faccia certo problemi a fare acquisti costosi, l’esplosiva argentina si lascia tentare volentieri dalla fast fashion a prezzi stracciati. Da Zara fa incetta di maglioni e giubbotti. Posta tutto e, orgogliosa delle sue scelte, scrive nei commenti: “E’ periodo di saldi, e qui i saldi sono s a l d i”, mettendo enfasi sul risparmio. Nemmeno lei sa resistere al fascino degli sconti… Wanda Nara (quasi) una di noi!

