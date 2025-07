I Windsor a Wimbledon: Kate Middleton in blu, la manicure di Charlotte, la cravatta di George

Jannik Sinner ha conquistato la vittoria a Wimbledon 2025 in una finale emozionante che ha entusiasmato il pubblico e confermato il suo status tra i grandi del tennis mondiale. A premiare l campione italiano, la Principessa del Galles: Kate Middleton ha assistito alla finale femminile e a quella maschile con la sua consueta eleganza. Durante la premiazione spicca il suo outfit blu: un momento dal forte valore simbolico che è entrato nella storia del tennis e dello sport italiano.

Perché Kate Middleton ha premiato Jannik Sinner?

Tradizione, ruolo istituzionale e passione sportiva: la presenza di Kate Middleton a Wimbledon può essere spiegata con queste tre motivazioni. Wimbledon è il torneo di tennis più antico del mondo (dal 1877) e da sempre ha un forte legame con la nobiltà britannica. Kate Middleton è dal 2016 la patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), incarico ereditato dalla Regina Elisabetta II. Come patrona, ha il compito di premiare i finalisti, rappresentare la monarchia e sostenere l’evento.

Kate e William, poi, sono veri appassionati di sport: si dice che George e Charlotte ricevano lezioni di tennis privatamente.

La principessa in bianco per la Finale femminile (12 luglio)

La principessa del Galles ha partecipato alle due giornate finali del torneo di tennis. Per il suo debutto a Wimbledon 2025 ha scelto un outfit total white firmato Self‑Portrait: una giacca strutturata d’ispirazione militare, gonna midi plissè abbinata e décolleté beige Gianvito Rossi. L’outfit sfoggiato dalla Middleton per la finale femminile richiamava curiosamente quello indossato qualche giorno prima per l’incontro con i coniugi Macron in visita di Stato.

Kate Middleton in blu conquista il cuore degli italiani

E’ però l’abito blu quello che resterà nel cuore degli italiani e dei fan internazionali di Jannik Sinner: quello del momento della premiazione del campione.

Spicca il royal blu del vestito Roksanda sul prato verde del torneo. Una Kate Middleton raggiante ed elegante ha consegnato la coppa a Sinner. Il colore, declinato in differenti nuance, è ripreso sugli outfit di tutta la famiglia reale che dagli spalti ha seguito la partita, applaudendo con interesse.

Charlotte e George, principi di stile

Un look formale ma fresco, quello della famiglia reale, con il blu a fare da “fil rouge”. Pantaloni bianchi per il principe William (che partecipa al torneo sin da bambino). Il blazer doppio petto ha i bottoni dorati ed è abbinato a cravatta e pochette a micro pois. Il principe George in completo scuro con cravatta a righe. Una tradizione, questa delle cravatte: anche il padre, da piccolo, la indossò in più occasioni sugli spalti di Wimbledon, di fianco alla compianta madre Lady Diana.

Lo smalto di Charlotte fa il giro del web

A Prendersi la scena è indubbiamente la principessa Charlotte: con un vezzoso vestito color panna con motivo a V con volant, ha conquistato i sudditi con il suo garbo in aggiunta a un vezzo estetico. La manicure pink bubble-gum sulle unghie: un dettaglio giocoso e molto commentato. Un piccolo segno di personalità che rompe la serietà dell’etichetta reale.

Il significato del fiocchetto appuntato sul petto

Non è sfuggito ai più attenti un piccolo fiocchetto che Kate Middleton indossava appuntato sul petto in entrambe le giornate del torneo. Si tratta del distintivo ufficiale dell’ “All England Lawn Tennis and Croquet Club” (AELTC), di cui è patrona dal 2016. Viola e verde sono i colori storici del club, risalenti al 1909, che la principessa indossa in queste circostanze formali in segno di rappresentanza.

Jannik regala le palline

Il trofeo di Wimbledon passa dalle mani di Kate Middleton a quelle di Jannik Sinner. Lui abbassa leggermente la testa appellandola con “Her highness”, sua altezza. Poco dopo, in un’atmosfera più rilassata e intima, sarà il campione a consegnare a Charlotte e George le sue palline da tennis, autografate. Un gesto amichevole che Sinner ha destinato alla famiglia reale ma soprattutto ai suoi piccoli royal fan.

