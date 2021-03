MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione un voto al colore Come lo indossa pericolosamente sexy 10 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Non vi sfugge niente nel chiamarmi Winnie ‘la spessa’. Pesavo 53 chili quando ho sfilato per Victoria’s Secret, ora ne peso 63. Il mio goal è 53”. La top model Winnie Harlow parla della sua linea con i follower. In una serie di scatti in bikini pubblicati su Instagram la modella esibisce le forme da sogno. A qualche fan però non è sfuggita la fluttuazione di peso, tanto che lei si è sentita in dovere di affrontare l’argomento. In realtà non ci sarebbe proprio niente da puntualizzare. La top, diventa famosa (anche) per la sua vitiligine, è perfetta così com’è.

Winnie Harlow, bellezza di origini canadesi e giamaicane, è volata al caldo per qualche giorno. Al suo fianco il fidanzato Kyle Kuzma, cestista dei Los Angeles Lakers. I due fanno coppia da un po’ e si dicono più innamorati che mai, lodandosi a vicenda sui rispettivi profili. Sconosciuta la location dalle acque cristalline, c’è chi ipotizza si tratti proprio della nativa Giamaica. Per il suo viaggio la Harlow ha messo in valigia solo outfit coloratissimi, dal completo tie-dye di Allure Essentials a un due pezzi animalier che l’ha trasformata in una sensuale pantera.

Il comune denominatore di tutti i suoi look è stata una borsa di Chanel in un fucsia brillante, che ha abbinato sia ai costumi che agli abiti. Tra i tanti capi accattivanti poi c’è un micro bikini color borgogna che ha fatto palpitare, oltre al fidanzato, anche gli utenti del web. Winnie Harlow si è fatta riprendere dal basso mentre ancheggia, mostrando provocatoriamente sia il lato B che il lato A. Lo sguardo era celato da un paio di allegri occhiali rosa di Gucci, in caso qualcuno si sia focalizzato sul volto.

