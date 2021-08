Spacchi, trasparenze e pizzi: Winnie Harlow è sempre più sexy

Winnie Harlow è sexy e lo sa. La top model canadese di origine giamaicana sfodera uno scatto bollente dopo l’altro su Instagram, per la gioia dei suoi quasi nove milioni di follower. Gli outfit di Winnie sono estremamente provocanti e prevedono poco tessuto. Questo è vero sia per gli scatti patinati che pubblica sui social sia per le foto rubate dai paparazzi agli eventi mondani. Con la famosa pelle “a macchie” a causa della vitiligine, il portamento fiero, lo sguardo magnetico e i lunghissimi capelli, la Harlow fa alzare le temperature.

Winnie Harlow tra argento e pizzi

Si confermano perfettamente in linea con il suo approccio sensuale gli ultimi outfit sfoggiati per party e eventi. Winnie Harlow ha appena spento 27 candeline e ha festeggiato in più occasioni. L’argento sembra essere il suo colore preferito per le feste. Minidress che scivolano addosso e creazioni con paillettes e cristalli: Winnie risplende nella notte. Non solo silver per la Harlow che, per un’altra uscita in compagnia, era una pantera con il total black rivelatore. Per lei body in rete, reggiseno in pizzo completamente a vista e un paio di leggings trasparenti di Lionne Clothing. La chioma riccia lunga fino alle natiche e un trucco marcato completavano la sua mise.

La doccia in topless

Con il corpo esplosivo, che l’ha resa negli ultimi anni una delle top più famose al mondo, a Winnie Harlow piace farsi guardare. Di recente ha sfoggiato un altro look da far girar la testa, composto da un abito bianco dallo spacco inguinale di Ravissaint. Il modello lasciava veramente poco all’immaginazione. Ci sono poi gli scatti social, coloratissimi e spesso ambientati ai Caraibi, dove indossa micro bikini, abiti succinti e pantaloni aderenti. Non mancano ovviamente le foto in topless sotto la doccia: un piacere per gli occhi. L’unico che può toccare però è il fidanzato Kyle Kuzma, con cui fa coppia da oltre un anno. Beato lui!

Related Posts