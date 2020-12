X Factor 2020, tutti i look della finale

L’attesissima finale di X Factor 2020 si è rivelata una serata di musica e moda. Ogni partecipante ha sfoggiato un look patinato e adeguato al proprio stile comunicativo. I migliori marchi di moda italiana hanno saputo creare vestiti di scena perfetti per la puntata finale. Ve li raccontiamo nel dettaglio.

Alessandro Cattelan, dopo una serie di outfit strepitosi Giorgio Armani, sceglie il migliore per la finale: un completo in un’inedita stoffa principe di Galles luccicante. La fantasia all over, dal pantalone alla cravatta, ha accompagnato il presentatore in questa sua ultimissima apparizione nel programma di cui, dopo 10 anni, è diventato simbolo.

Emporio Armani tutti i look di Manuel Agnelli. L’artista dalla forte personalità ha sfoggiato per tutto il programma capi di grande carattere, per lo più completi spezzati in cui non sono mancate tinte accese come rosso, rame e argento. E per l’ultima esibizione Agnelli si concede persino di suonare a petto nudo!

Valentino ha firmato tutti gli outfit di Mika. Capi di grande impatto e dalle tonalità accese, adatti all’istrionico artista, perfettamente a proprio agio con il rosa shocking della finale. Niente male anche l’accostamento con lo smoking verde Etro di N.A.I.P.!

Vira su Emporio Armani anche Hell Raton, che nei live precedenti ha sfoggiato un’ampia varietà di stili e marchi. Per la serata più importante Manuelito ha indossato un total black giocato sulle trasparenze.

E veniamo ad Emma Marrone. La cantante salentina ha superato a pieni voti la sfida di X Factor 2020, selezionando una serie di top brand di tutto rispetto. Per la finale l’artista è tornata su Gucci, indossando un sobrio completo color panna, abbinato a scarpe con punta dorata. Stesso brand per il grintoso cambio look sfoggiato durante l’esibizione con Blind (in Emporio Armani).

Vince la competizione una straordinaria artista, dalla voce angelica e travolgente. Il tratto distintivo di Casadilego, il blu dei capelli, è stato ripreso nella tonalità di uno degli outfit: pantaloni cargo abbinati a maglia con paillettes.

