Youma Diakite è diventata mamma a 49 anni

Youma Diakite ha partorito una bambina il 21 ottobre. La modella ha regalato una sorellina al piccolo Mattia, nato nel 2014 dalla sua relazione con Fabrizio Ragone. Tenerissimo il primo scatto condiviso sui social della neonata. La manina tra le dita della madre, poi la piccola di spalle con delle alucce da angelo di una tutina Nanan.

Chi è Youma Diakite

Modella internazionale di origini maliane, Youma Diakite deve la sua fortuna ad un fisico perfetto e ad un’incredibile somiglianza con Naomi Campbell. Negli anni ottanta ha sfilato per marchi come Dolce&Gabbana, Versace, Armani. Poi la sua carriera la porta prevalentemente in tv: Buona Domenica di Maurizio Costanzo e Il gioco dei 9 con Enrico Papi. Nel 2005 è tra i concorrenti di Ballando con le stelle. Nel 2019 partecipa a L’Isola dei Famosi. In mezzo, numerose ospitate come opinionista e anche qualche ruolo cinematografico.

Una mamma di 49 anni

Nata nel 1971, Youma Diakite si è trovata ad affrontare questa gravidanza a 49 anni. “Non credevo fosse possibile, però questo miracolo è avvenuto“: ha commentato la stessa modella. Youma aveva dato la lieta notizia a giugno a Silvia Toffanin, durante una puntata di Verissimo.

Fino ad ora le sue attenzioni erano concentrate sul primogenito di 6 anni, Mattia. Come andrà la convivenza con la sorellina?

