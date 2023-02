Zendaya, quattro look in 48 ore… tutti made in Italy

Zendaya non si faceva vedere sul red carpet da qualche mese. La sua ultima apparizione risale a settembre 2022 agli Emmy Awards, dove aveva vinto la statuetta come migliore attrice protagonista in una serie drammatica (“Euphoria”). Nelle stesse ore in cui veniva annunciato che proprio per la terza stagione del tv-drama la star incasserà un milione di dollari a puntata, lei ha fatto un ritorno strepitoso sul tappeto rosso.

Vintage ai Naacp Image Awards

In tema moda Zendaya sa il fatto suo. Le apparizioni dell’attrice agli eventi fanno sempre palpitare i cuori dei fashionisti. Per gli ultimi eventi mondani lei non si è risparmiata, cambiando quattro outfit in 48 ore, e scegliendo solo made in Italy. Sabato 25 febbraio la star ha partecipato ai Naacp Image Awards a Los Angeles. Per l’occasione Zendaya ha optato per due proposte vintage. Abito nero con spacco centrale e dettagli verdi per il red carpet: il vestito Versace è della collezione couture primavera-estate 2002. Per conferire un premio sul palco, l’americana si è cambiata, indossando un completo bianco di Prada, ispirato a un modello del brand del 1993. Due look tanto riusciti da suscitare anche l’emozione di Tom Holland: l’attore ha commentato il post della fidanzata con tre emoji con gli occhi a cuore, mandando in visibilio i fan della coppia.

Romantica per i Sag Awards

Sono decisamente più romantiche le scelte di Zendaya ai Sag Awards. Per le foto di rito sul red carpet, l’attrice ha sfoggiato un magnifico abito haute couture di Valentino, disegnato dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli. Una miriade di rose in tessuto di varie dimensioni, realizzate a mano, si muovevano con eleganza sulla gonna del vestito. Il bustino strutturato e senza spalline si sposava perfettamente con il nuovo caschetto mosso della star. Cambio di look sul palco, dove la 26enne ha incantato con un abito tricolore di Giorgio Armani Privé, che scivolava sul suo corpo slanciato.

Gioielli preziosissimi

I quattro look meravigliosi di Zendaya sono stati sapientemente abbinati a gioielli Bulgari. I preziosi, della linea di alta gioielleria della maison romana, adornavano la pelle dell’attrice. Collier con diamanti e pietre colorate, alti bracciali dalle intricate lavorazioni, anelli con solitari preziosissimi e orecchini pendenti: tutti gli accessori erano perfettamente in nuance con gli abiti. Pezzi d’archivio e nuove collezioni, per un valore praticamente inestimabile. Dieci e lode!

