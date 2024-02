Zendaya come un robot: il look haute couture è del 1995

Lasciate a Zendaya il compito di stupire tutti sul red carpet. L’attrice 27enne si è presentata alla première londinese di Dune – Part Two con un look strabiliante. Una proposta futuristica che arriva però dagli anni Novanta, a riprova che lei può tutto e che riesce in tutto.

L’abito robot

Siamo a Londra, nello specifico a Leicester Square, per la prima mondiale di Dune – Part Two. Il film è ambientato in un distante futuro dell’umanità e il set allestito per la première è perfettamente a tema, così come lo è il look della protagonista, Zendaya. Il classico tappeto rosso è stato sostituito da tonnellate di sabbia, chiara e fine, con lo scopo di ricreare l’ambientazione del film. La star è arrivata… vestita da robot. La tuta metallica, con maliziosi oblò trasparenti sul seno e sulle natiche, è della collezione Haute Couture Autunno-Inverno 1995 di Thierry Mugler. Un’armatura sensuale, con tanto di guanti in acciaio con unghie. L’outfit d’archivio ricorda le tante proposte da automa che si vedevano in passerella negli anni Novanta. Al collo Zendaya sfoggiava un vistoso collier con zaffiro centrale e 381 diamanti di Bulgari.

Le altre star di Dune

Dopo le foto di rito, Zendaya si è cambiata, optando per un elegante long dress nero, sempre Mugler, ma della collezione pre-fall 2024: assistere alla protezione del film con l’armatura cyborg sarebbe stato un po’ complicato. In tema di look, gli altri attori protagonisti della pellicola, non sono certo stati a guardare. Scelta sponsale e un po’ monacale per Anya Taylor-Joy, altra star che ama stupire sul red carpet: l’abito in seta bianca di Dior era abbinato a un lungo velo in tonalità che lasciava scoperto solo il viso, facendo risaltare le labbra rosse. Paillettes marroni per Florence Pugh, in un long dress Valentino: anche lei copre il capo ma lo scollo sul décolleté è profondo. Da quando è fidanzato con Kylie Jenner, Timothee Chalament è al centro delle cronache rosa. Lui però faceva già parlare per i suoi outfit unici. A Londra ha optato per pantaloni metal, camperos e maglietta nera di Haider Ackermann, abbinati a gioielli Cartier.

Che look per il tour!

Zendaya gioca da sempre con la moda. Dall’abito ragnatela al “seno di plastica”, i suoi outfit sono ammirati dai fashionisti di mezzo mondo. Alle recenti sfilate di alta moda a Parigi aveva divertito con la frangia grafica: anche in fatto di capelli è copiatissima. Le proposte di look e di beauty sono studiate insieme a Law Roach, geniale stylist che l’affianca nelle occasioni più importanti: è così anche per le première di Dune – Part Two. Prima di volare a Londra, la star aveva calcato il red carpet nella Ville Lumiere, con un completo broccato oro di Louis Vuitton, composto da micro top con il collo alto e maxi gonna. Solo pochi giorni prima era invece in Messico: altra scelta bold sul red carpet, con un due pezzi marrone di Bottega Veneta, che ha regalato ai fotografi un malizioso underboob. Tutte le mise sono nella nostra gallery.

