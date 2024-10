Zinedine Zidane e Frank Rijkaard: sfida di shopping milanese tra ex campioni

I due calciatori sono stati pizzicati in centro con le famiglie: look casual e scarpe costose per i famosi piedi

Dopo le piogge insistenti delle scorse settimane, a Milano è tornato il sereno. Un bel sole caldo ravviva queste giornate d’autunno: turisti e locali ne approfittano per fare delle passeggiate cittadine. Per le vie del centro sono stati paparazzati anche due ex calciatori famosissimi: Zinedine Zidane e Frank Rijkaard. Gli sportivi hanno attirato la curiosità dei presenti e si sono distinti per il loro stile accattivante.

Zinedine Zidane con il cagnolino

Indimenticabile centrocampista di Juventus e Real Madrid, poi allenatore di quest’ultima, Zinedine Zidane è uno degli sportivi più famosi di sempre. Il 52enne francese di origini argentine ha collezionato un successo via l’altro, tanto in campo quanto dalla panchine. In attesa di nuovi ingaggi dai club più blasonati d’Europa, Zizou si è concesso un viaggio a Milano, dove è stato pizzicato per le vie del centro. Tra le boutique non era solo, con lui c’erano la moglie Veronique e il loro cagnolino, un simpatico barboncino dal pelo bianchissimo. La coppia, in compagnia dell’amico a quattro zampe, ha chiacchierato e curiosato tra le vetrine ma sembra essere tornata in hotel a mani vuote. Che si siano fatti consegnare i sacchetti direttamente in albergo?

Dove compra Frank Rijkaard?

Negli stessi giorni in città c’era anche Frank Rijkaard. Il campione del Milan ha fatto la storia della squadra e del calcio italiano. Negli anni Novanta, insieme a lui in campo c’erano altri due olandesi, Marco van Basten e Ruud Gullit: un trio indimenticabile per gli appassionati di questo sport. L’atleta 62enne si è poi reinventato come allenatore, per ritirarsi definitivamente dalle scene nel 2014. In occasione di un weekend meneghino insieme alla moglie Stefanie e ai figli, il giocatore è stato immortalato per le vie del centro. Il quartetto è apparso molto affiatato e felice. Qui Frank ha ritrovato anche l’amore di un tempo, il Milan. Lo foto dell’ultimogenito con in mano un sacchetto dello store rossonero fanno sorridere e inteneriscono i cuori dei tifosi nostalgici.

Scarpe per piedi da campioni

Per la passeggiata in città, sia Zinedine Zidane che Frank Rijkaard hanno optato per look comodi ma molto cool. Il fisico slanciato e muscoloso aiuta entrambi. Zizou ha indossato jeans aderenti con risvolto e una divertente t-shirt con tre facce blu, frutto della collaborazione tra Fringz e Adidas France. La mise era completata da cappellino grigio e occhiali rotondi. Cappellino, jeans e occhiali da sole anche per Frank, che ha reso chic l’outfit con una camicia in lino con tasche. A incuriosire sono però anche le calzature dei due. Appese le scarpette al chiodo, gli ex calciatori hanno fatto scelte diametralmente opposte per i famosi piedi. Mocassino in camoscio marrone di Gianvito Rossi (650 euro) per Zidane, sneakers beige di Axel Arigato (284,99 euro) per Rijkaard. Chi vince la sfida di stile? Decidi sfogliando la nostra gallery.

