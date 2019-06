Andrea Iannone bacia i piedi della De Lellis

Fino a pochi giorni fa la storia tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis era solo un’ipotesi del gossip. Si vociferava senza certezze di questo nuovo amore estivo tra lo sportivo, ex di Belen Rodriguez, e l’influencer, ex di Andrea Damante e Irama. Poi, scatto social dopo scatto social, i due hanno confermato le voci, trasformandosi in un attimo nella coppia italiana più chiacchierata in questa estate 2019.

Scatti abbracciati con la nipotina di lei, giochi in piscina, la partita di pallone e una gita in barca: le vacanze trascorrono lievi tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis, perennemente fasciata nei suoi costumi Bikini Lovers.

Lievi e infuocate. Se la passione tra i due non fosse evidente a tutti, ci pensa Giulia De Lellis a confermarlo, pubblicando un video dove Andrea Iannone le bacia i piedi. Lei sdraiata sul lettino, lui intento a guardare il cellulare ma assolutamente ben disposto a sottomettersi alla sua bella, di cui si intravede solo la caviglia, avvolta in un semplice quanto costoso bracciale di corda Dior. Un gesto che svela una grande intimità e che conferma l’intesa bollente tra i due.

