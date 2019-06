Addominali, bicipiti e costumi: i vip al mare

Fisici statuari, addominali scolpiti, bicipiti guizzanti: gli uomini in spiaggia offrono uno spettacolo niente male. Soprattutto da quando hanno iniziato a sfoggiare un beachwear ricercato e trendy, sono una vera delizia per gli occhi.

Prendete ad esempio Ignazio Moser, che posa come un dio greco tra le rocce sfoggiando un paio di boxer Diesel. Oppure Filippo Magnini, che con lo slippino minimal mette ancora di più in risalto il suo corpo da campione. Per non parlare di Cristiano Ronaldo con la tartaruga ben definita e il bermuda Dolce & Gabbana.

A conquistare sono soprattutto le fantasie, da quella classica e retrò degli shorts Dolceriva scelti da Stefano De Martino a quella rock con rose e pistole del costume di Francesco Monte. Anche Fedez in quanto a estro non scherza, con pantaloncini camouflage sulle tonalità del rosso di Valentino. Chi è il sirenetto dell’estate? Guarda la gallery e giudica tu.

