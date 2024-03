Katy Perry in perizoma sul red carpet: il lato B sbuca dai lacci fetish

Outfit malizioso per la cantante ai Billboard Women in Music e spunta anche la farfalla...

A 39 anni Katy Perry non ha intenzione di smettere di giocare con la moda, anzi! In questo periodo la popstar sembra divertirsi più che mai nel giocare con abiti e accessori. Autoironica e sensuale, ha portato sul red carpet un outfit che rimarrà negli annali.

Con la scarpe di Naomi

Siamo a Los Angeles, ai Billboard Women in Music, e la protagonista indiscussa sul red carpet è Katy Perry. All’evento, che celebra il lavoro delle artiste donne nell’industria musicale, l’artista ha sfoggiato un look super sexy, con un risvolto fetish. Corpetto steccato rosso, con volant sull’ombelico e gonna abbinata, con sottogonna azzurra dal polpaccio in giù. Ai piedi Katy sfoggia un paio di scarpe iconiche, le platform altissime in pelle effetto di coccodrillo, create da Vivienne Westwood nel 1993. In sfilata le aveva calzate Naomi Campbell: chi non ricorda la sua caduta in passerella? Un pezzo rarissimo, che si trova in vendita in pochi esemplari online, a cifre che sfiorano i 20mila euro.

Il dettaglio fetish

Frontalmente, il completo di Kary Perry, realizzato dalla stilista inglese Ellie Misner, è malizioso ma di certo non rivoluzionario. Il dettaglio hot però è sul retro. La cantante si gira per mostrare i lacci in tonalità che salgono lungo le natiche e che, di fatto, mostrano la parte centrale del lato B. Come se non bastasse, la Perry ha deciso di indossare anche un perizoma nero sottilissimo. Dental floss thong, lo chiamano in America. Tanga a filo interdentale, possiamo tradurlo noi. La coda di cavallo da dominatrix, le unghie nere laccatissime, il rossetto rosso, le ciglia folte e la frangetta crop completano questa mise infuocata. Le perle al collo e alle orecchie trovano a smorzare l’audacia del look.

La farfalla di Katy Perry

C’è un altro dettaglio nell’outfit di Katy Perry ai Billboard Women in Music che accende gli animi. E’ la stessa Perry a enfatizzarlo sul suo profilo Instagram, postando una serie di scatti dal backstage. Proprio sopra al tanga che fa battere i cuori, si intravede un tatuaggio a forma di farfalla. Lei, che ha già molte scritte e disegni che adornano il suo corpo, ha scelto in questo caso un tattoo temporaneo, fatto realizzare da un make-up artist espero di effetti speciali. Dopo Rita Ora con la spina dorsale cromata, adesso è Katy a buttarsi sul trend del trucco prostetico. “You’re my butterfly, sugar, baby” scrive lei nella caption, rispolverando la hit del 1999 dei Crazy Town. Una farfalla che fa volare… la fantasia.

Related Posts