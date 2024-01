Clizia Incorvaia sceglie l’abito da sposa, presto le nozze con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia è già nel pieno dei preparativi per le nozze con Paolo Ciavarro. Mancano ancora diversi mesi al giorno del sì, fissato per l’11 ottobre (un mese scelto non a caso, perché è quello in cui cadono i compleanni di entrambi i futuri sposi) ma l’influencer ci tiene che sia tutto perfetto e questo richiede tempo. E’ già andata più volte in atelier per trovare l’abito da sposa giusto e ai follower ovviamente ha mostrato i capi che ha provato, tra opzioni in linea con la tradizione e altre decisamente più eccentriche.

Abito lungo e bianco? Non per forza

A Clizia Incorvaia piace stupire con scelte non scontate e chissà che non decida di farlo anche con l’abito da sposa. Tra le soluzioni che ha mostrato ai follower non mancano quelle più tradizionali e romantiche, ad esempio il maestoso abito Galia Lahav dalla pomposa gonna con ricami floreali e corpetto scollato che lascia la schiena nuda. Ma a stupire sono le opzioni più stravaganti, come il minidress a ruota o il vestito attillato di pizzo nero. Vuole solo incuriosire o sarà davvero intenzionata a rompere gli schemi per le nozze con Paolo Ciavarro? Intanto, ha iniziato a stravolgere il suo hair style, abbandonando il biondo platino a favore di un colore più naturale.

La proposta di nozze

Che sarebbero presto diventati marito e moglie, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia l’avevano già deciso. La proposta di nozze “ufficiale” però è arrivata la notte di San Silvestro, quando Paolo si è inginocchiato mentre il piccolo Gabriele (il figlio della coppia nato nel 2022) consegnava la scatolina con l’anello alla sua mamma. “Volevamo farlo da un po’, sono quattro anni che stiamo insieme. Mi sono deciso perché desidero che mia madre sia al mio fianco” ha detto il futuro sposo al settimanale Chi. La mamma, Eleonora Giorgi, ha recentemente rivelato di avere un tumore e sta affrontando la chemioterapia.

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Si tratta del secondo matrimonio, per Clizia Incorvaia, che nel 2015 era convolata a nozze con Francesco Sarcina. Dalla loro storia è nata Nina.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti quattro anni fa nella casa del “Grande Fratello Vip” ed è stato subito amore. Due anni dopo il loro primo incontro è nato loro figlio, Gabriele. Insieme la coppia ha superato molte prove, dalle malelingue relative alla differenza d’età (lei ha 11 anni più di lui) a chi non credeva che una storia d’amore nata in un reality fosse destinata a durare. Insieme hanno raccontato di aver affrontato anche il dolore di un’interruzione di gravidanza, ma la voglia di stare insieme non è mai venuta meno e adesso sono a un passo dal diventare marito e moglie.

