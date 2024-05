Tuta, comoda o chic… ma sempre di tendenza

Marcuzzi in total denim, Panicucci versione elegante, la Canalis va in bianco

Nei corsi e ricorsi della moda, la jumpsuit torna a riprendersi la ribalta. Protagonista negli armadi delle vip qualche anno fa, nelle ultime stagioni aveva lasciato il posto alla più audace e sexy catsuit. In questa primavera la tuta torna ad essere amatissima, sia nella versione comoda e sportiva che in quella elegante e adatta alle serate mondane.

La tuta bianca tra le più amate

Il total white è amatissimo in questa stagione e la tuta bianca è un ottimo modo per acchiappare due trend con un outfit. Lo sa bene Francesca Fagnani che in tv indossa una jumpsuit candida Alberta Ferretti elegantissima ma con un tocco di stravaganza. Sulla stessa lunghezza d’onda Elisabetta Canalis, che sceglie un capo Alice + Olivia capace di valorizzare le sue gambe toniche grazie alla parte bassa svolazzante e con spacchi profondi. Minimal, discreta e molto chic la scelta di Anna Safroncik, scintillante grazie a dettagli gold.

La jumpsuit in denim

Il total denim quest’anno è tornato sulla cresta dell’onda e la tuta si presta alla perfezione per seguire la tendenza. Alessia Marcuzzi ne sceglie una Haikure che simula un completo con camicia oversize e pantaloni wide leg. La jumpsuit di Ilary Blasi ha tutta l’aria di essere comodissima ma non per questo è meno sensuale: l’assenza delle spalline aggiunge un tocco provocante all’outfit. Anche Aurora Ramazzotti sposa lo stile workman e nel selfie in ascensore dimostra di essere entrata perfettamente nel mood.

Eleganti con la tuta da sera

Ma la jumpsuit non è solo sinonimo di praticità e comodità: all’occorrenza sa essere anche estremamente elegante. Lo dimostra alla perfezione Charlene di Monaco con la “tuta gold” che ha sfoggiato al Ballo della Rosa: un capo Eliee Saab in paillettes che la faceva brillare come una stella. Adatta per una serata importante anche quella total black che Federica Panicucci ha sfoggiato a Verissimo: minimal e discreta ma resa importante dalla cappa sulle spalle. Tocco sexy per Lorella Cuccarini ad Amici: i dettagli in trasparenza del suo outfit Genny sono particolari e intriganti.

Da quelle più sportive alle più chic, guarda nella gallery le tute delle vip…

