Meghan Markle chic sulla neve: i look firmati del viaggio a Vancouver con Harry

Accoglienza da star per il principe Harry e Meghan Markle in Canada. I Sussex sono volati dalla California alla British Columbia per tre giorni di visita ufficiale in attesa degli Invictus Games, che nel 2025 si svolgeranno appunto in Canada. Meghan ha ammaliato con i suoi look sulla neve: casual ma chic, ha sfoderato un guardaroba azzeccatissimo.

I rapporti con Londra

Nel corso del loro viaggio canadese il principe Harry e Meghan Markle sono stati acclamati dalla folla. Quella dei canadesi è stata un’accoglienza molto calorosa, in forte contrasto con gli attuali malumori dei britannici dall’altra parte dell’Oceano. Poco prima della loro partenza infatti i royal hanno lanciato il nuovo sito, Sussex.com: una scelta, quella di usare il titolo nobiliare, secondo molti alquanti opportunistica. Nel 2020 Harry e Meghan avevano infatti lasciato Londra alla volta degli Stati Uniti, con lo scopo di vivere un’esistenza lontano dai riflettori, salvo poi dedicarsi a eventi vari e allo showbiz: tutte scelte che non sono piaciute per niente ai sudditi. Inoltre, la coppia avrebbe di recente cambiato anche i cognomi dei figli, Archie e Lilibet, da Mountbatten-Windsor a Sussex… e via di altre critiche.

Regina delle nevi in Canada

In Canada per gli Invictus Games, le gare sportive dedicate ai veterani di guerra con disabilità, il principe Harry e Meghan Markle sono apparsi in realtà più sereni che mai. Sorrisi, carezze, sguardi complici, mani che si sfiorano: altro che aria di divorzio, i Sussex sono più innamorati che mai. Nei tre giorni ricchi di appuntamenti la duchessa è apparsa in splendida forma, sorridente e serena. Se a Londra Kate Middleton è in convalescenza in seguito a un intervento all’addome che la terrà lontana dalla scena pubblica fino a dopo Pasqua, in Canada Meghan ha fatto la regina delle nevi. L’ex attrice ha studiato un guardaroba di tutto rispetto. A settembre 2023, per gli Invictus Games in Germania, aveva speso 350mila euro in vestiti e accessori. A Vancouver, per l’evento di lancio della manifestazione, non si è certo tirata in dietro.

I look caldi e costosi

Come essere impeccabili sulla neve? Chiedetelo a Meghan Markle. La duchessa non ha sbagliato un colpo in Canada, a partire da piumini e cappotti. Il look di debutto prevedeva un lungo imbottito beige di Calvin Klein, abbinato a jeans bianchi e a un maglione in cachemire di Co (635 euro). Cappellino nero di Burberry e doposci Sorel (215 euro) con bordatura di pelo completavano la mise. Altro giorno, altro look per Meghan che, questa volta in total black, ha fatto il tifo per il marito Harry, impegnato in una gara sulla slitta da skeleton. Per lei bomber corto Hermès, jeans aderenti La Ligne e occhiali scuri Blenders. Comodità ai piedi anche nel corso della seconda giornata di eventi, con un paio di boots tecnici e caldi di Kamik (120 euro), con motivo matelassé.

Al curling con Michael Bublé

Dopo il nero e il bianco, eccoci al beige, tonalità tra le preferite di Meghan Markle. Per assistere a una partita di curling, insieme a Michael Bublé e alla moglie, Luisana Lopilato, la royal ha optato per un cappottino di Sentaler (1.247 euro), portato sugli stessi jeans scuri del giorno prima. Gli stivali da cavallerizza, di Co (1.124 euro), completavano questa proposta molto chic. Nel corso del viaggio, la duchessa, con un sorriso contagioso e gli occhi pieni di luce, ha fotografato a più riprese il marito Harry, impegnato nelle competizioni sportive. La cover del suo cellulare non è passata inosservata: firmata Bottega Veneta, è in vendita a 190 euro. Un accessorio di lusso che fa gola ai fashionisti. Guarda nella gallery gli outfit canadesi di Meghan Markle.

