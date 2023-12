Olivier Giroud fa shopping low cost ma il look è iper firmato

Il Natale è alle porte e la corsa agli ultimi regali è ufficialmente iniziata. In una Milano addobbata a festa, è piacevole passeggiare tra i negozi, nonostante la frenesia del periodo. Per le vie del centro è stato pizzicato anche Olivier Giroud. Il calciatore del Milan e la moglie, Jessica Giroud, hanno fatto un po’ di shopping.

A spasso per Milano

Olivier Giroud, 37 anni, è un attaccante del Milan. In attesa della partita di venerdì 22 contro la Salernitana, ultimo impegno del campionato di Serie A prima dello stop natalizio, il francese si è concesso un pomeriggio di shopping nel quadrilatero milanese insieme alla moglie. Olivier e Jessica Giroud sono sposati dal 2011 e hanno due figli, Aria e Evan. La coppia sembra molto unita. In via Montenapoleone passeggiano ridendo, si scambiano confidenze e si tengono stretti: il loro è un amore solido.

Gli acquisti low cost

Tra una chiacchiera e un sorriso, Olivier Giroud e Jessica Giroud hanno sbirciato tra le vetrine del lusso. Tra via Montenapoleone e via Della Spiga c’è un altissimo concentrato di negozi luxury, con le proposte dei brand più rinomati. Nel quadrilatero della moda milanese le opzioni firmate non mancano di certo per le compere natalizie. Pare che nel corso della loro passeggiate, i due abbiamo però comprato solo low cost. Infatti Olivier tiene in mano un grosso sacchetto di Zara. Shopping per i bambini? Regali per i parenti?

Il look di Olivier Giroud

E’ bene non lasciarsi ingannare dal sacchetto low cost che tiene in mano Olivier Giroud. Il suo outfit per la giornata in centro è infatti firmatissimo. Il calciatore ha optato per il bianco, spezzato solo da un paio di jeans scuri: i loghi dei top brand sono sempre ben visibili. La testa sta al caldo con un berretto a coste di Celine (450 euro). La felpa bianca di Gucci (920 euro) con la grossa scritta è abbinata a un bomber Givenchy (3.350 euro) in pelle, con zip sul cappuccio. Ai piedi Giroud calza le sneakers LV Trainer di Louis Vuitton (990 euro).

Jessica in total black

Total black per Jessica Giroud. La moglie di Olivier Giroud è chic con cappotto al polpaccio e stivaletti alla caviglia. Nel suo look non mancano ovviamente le grandi firme. In questo outfit scuro spiccano gli accessori di lusso: la borsa è la Belt di Celine (2.200 euro), portata a tracolla, mentre la sciarpa, con le famose doppie GG, è di Gucci (710 euro). Guarda nella gallery questa coppia innamorata e griffata alle prese con lo shopping a Milano.

