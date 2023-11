Heidi Klum in topless alla Formula 1 fa… sbandare

Passano gli anni ma Heidi Klum resta una bomba sexy. A 50 anni la top model tedesca fa invidia alle giovanissime. Sfrontata, consapevole, bellissima: la modella si mette in mostra per i follower senza indugio. Gli ultimi scatti social fanno girare la testa.

A Las Vegas per la F1

Nel weekend appena trascorso Heidi Klum è volata da Los Angeles, città dove vive, a Las Vegas, per assistere al GP di Formua 1. Oltre alla gara, la top ha partecipato anche a una serie di party esclusivi nella città del gioco e, ovviamente, non ha perso occasione per documentare tutto sui social. Al suo fianco c’era il marito, Tom Kaulitz. Il musicista e la modella, che hanno 16 anni di differenza, sono sposati dal 2019 e non potrebbero essere più felici. I loro siparietti social sono frequenti e lei non fa mistero della necessità di portare un po’ di pepe nella coppia. Sensuale e maliziosa, condivide spesso momenti piccanti a due.

Il look bollente

Tom Kaulitz è volato a Las Vegas con la moglie: forse è lui il grande appassionato di Formula 1 ma, a far parlare, è lei. Come ci si veste per assistere a una gara automobilista? Per farsi guardare ci si può ispirare al look di Heidi Klum. La top si è presentata al circuito con un outfit fa capogiro. Cuissard neri in pelle, calze a rete, culotte che stringono le natiche, giacca in pelle e, sotto, niente. Sì, Heidi era completamente nuda sotto la sua leather jacket. Abilissima nell’utilizzo di video e foto, la Klum si è scattata una serie di contenuti che ha poi condiviso su Instagram: in primo piano c’è sempre il seno prorompente. In mano la modella tiene una borsa di Gucci (3.200 euro) mentre lo sguardo è celato da un paio di grossi occhiali Saint Laurent (345 euro).

Heidi, bomba sexy a 50 anni

La sensualità non ha età e Heidi Klum lo sa bene. Sulla cresta dell’onda da quando era giovanissima, ha contribuito a rendere iconico il Victoria’s Secret Fashion Show. In veste di angelo per il brand di lingerie ha fatto palpitare il cuore di mezzo mondo. Quando la sfilata ha chiuso i battenti, lei si è reinventata, diventando una conduttrice di successo sulle tv americane. Per quanto sempre maliziosa, i look sul piccolo schermo non possono essere troppo audaci: la sua vena sexy trova però libero sfogo sui social. Lì non mancano scatti di backstage o immagini provocanti. Anche sul red carpet Heidi dà il massimo: ultimamente sembra essersi appassionata all’argento, sfoderando due abiti che enfatizzano il corpo perfetto. E poi c’è la mise al GP di Las Vegas. Pronti a sbandare? Guardatela nella gallery.

