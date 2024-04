Kardashian-Jenner in vacanza: le foto in bikini da milioni di like

Vacanze di primavera ai tropici per il clan Kardashian-Jenner. Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian e Kylie Jenner (l’unica assente sembra essere Kendall Jenner) sono volate a Turks e Caicos per qualche giorno all’insegna del relax… e per una serie di servizi fotografici improvvisati da pubblicare sui social. Il sex appeal ovviamente non manca, intervallato con un po’ di gossip.

Kim versione cowgirl sexy

Tra sorelle la competizione è sempre agguerrita: tutte fanno a gara di seduzione. Kim Kardashian al mare dei Caraibi si butta su uno dei trend più in auge del momento, il cowboycore. Beyoncé che si è data alla musica country, Bella Hadid che sta progressivamente lasciando la moda a favore dell’equitazione, Pharrell Williams che ha portato sulla passerella di Louis Vuitton outfit a tema: questa tendenza è fortissima. Kim non è stata a guardare, presentandosi in spiaggia con il grosso cappello da mandriano americano. “This ain’t Texas… it’s Turks” scrive lei su Instagram, riprendendo il testo dell’ultima canzone di Beyoncé e facendo sapere ai follower dove si trova. Il suo cowboy hat è abbinato a un malizioso bikini a stampa pitonata di Skims: il modello striminzito fascia le famose forme della star. Per gli scatti al tramonto la Kardashian preferisce un approccio più soft, con reggiseno e slip bianchi abbinati a una gonna longuette grigia in cotone di Miu Miu (710 euro).

Kylie di nuovo single?

Nel viaggio di mezza stagione al caldo c’è anche Kylie Jenner. In questi giorni la più giovane delle sorelle è anche la più attiva sui social. L’imprenditrice sta postando molti scatti, dove mette in mostra i look ma anche il corpo tonico. In molti sostengono che sia una mossa strategica per far ingelosire Timothee Chalamet. Secondo la stampa a stelle e strisce l’influencer e l’attore, impegnato nelle scorse settimane con la promozione del film Dune – Part Two insieme a Zendaya, si sarebbero detti addio qualche settimana fa, dopo circa otto mesi d’amore. Conferme non ce ne sono, di certo a vedere le immagini di Kylie si può escludere il gossip della sua terza gravidanza. Stretta in un bikini vintage nero Chanel (in vendita online a cifre folli, anche 7.000 euro) con applicazioni di cristalli la Jenner esibisce il ventre piatto. Mood da sirena per la sera, con un long dress a maniche lunghe di Galvan London (1.525 euro) effetto shimmer. Un outfit brillante, perfetto per il mare. Non manca un po’ di allenamento nelle giornate della star, atletica con un completo marrone di Alo Yoga.

Il messaggio di Kourtney per le mamme

Le foto di Kourtney Kardashian nelle acque turchesi di Turks e Caicos fanno venire voglia di vacanza. L’influencer posa con gioia e lancia un messaggio a tutte le neo-mamme: “Il vostro corpo è bellissimo in tutte le fasi della vita. Cerco di essere gentile con il mio corpo mentre trova una nuova normalità. La pressione di tornare a come si era prima in tempi rapidi non è realistica”. Kourtney, che a novembre è diventata mamma per la quarta volta, è molto attenta alla sensibilizzazione su questo tema delicato. In bikini nero è perfetta. La star ha trovato anche il modo di punzecchiare la sorella Kim Kardashian, ricreando in mare una scena del loro reality di oltre un decennio fa. Al tempo Kim aveva perso un prezioso orecchino di diamanti mentre faceva il bagno a Bora Bora, mettendosi a piangere per l’accaduto. “Kim, ci sono persone che muoiono” le aveva risposto Kourtney, per ridimensionare l’accaduto. Adesso ha voluto ricordare quel momento, tra l’ilarità dei follower. Scherzi tra sorelle: guarda tutti gli scatti nella gallery, c’è anche Khloe Kardashian nel costume di rete.

