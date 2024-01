Wanda Nara torna bionda e racconta i dettagli (hot) della prima notte con Icardi

Il gennaio di Wanda Nara continua al caldo. Solo pochi giorni fa l’avevamo lasciata in Argentina, suo Paese d’origine, adesso la ritroviamo in Brasile. La showgirl è impegnata con progetti lavorati e al suo fianco c’è sempre il marito, Mauro Icardi. Sarà il sole estivo che inonda il Sudamerica in questi mesi ma, nell’emisfero australe, Wanda e Mauro hanno fatto un colpo di testa… e lei si è lasciata andare a confessioni piccantissime.

Come Barbie e Ken

“Cambio look” scrive Wanda Nara su Instagram, nel postare degli scatti in primo piano dove mostra i nuovi capelli. La sua chioma, che nell’ultimo periodo è stata color cioccolato, è adesso biondo platino. Al suo fianco nella foto c’è Mauro Icardi e indovinate? Anche lui, che già nei giorni precedenti si era mostrato con qualche schiaritura tenendo però la base scura, ha la stessa tonalità in testa. Lei, in pieno mood Barbiecore, indossa un reggiseno fucsia e i due ricordano proprio Barbie e Ken nell’omonimo film che ha conquistato il mondo nel 2023. Ma cosa ci fa Wanda in Brasile? L’argentina è impegnata nelle riprese del video musicale del brano che la vede impegnata come cantante. Influencer, presentatrice, procuratrice, imprenditrice e anche popstar: c’è qualcosa che la Nara non sa fare?

Casual ma firmata

La location scelta per girare il videoclip della nuova canzone di Wanda Nara è una favela brasiliana. I campi da calcio, le tipiche costruzioni di questo agglomerato urbano, i murales coloratissimi, il cielo azzurro che si mischia alle nuvole bianchissime: lo sfondo è immediatamente riconoscibile e l’effetto wow è garantito. Il look urban di Wanda per le riprese rispetta il luogo in cui si trova. Cuffietta in testa, jersey della nazionale di calcio argentina, shorts verdi Nike (69,99 euro) e un paio di stivaloni in vernice (alternati con le sneakers) per la Nara. I capelli biondo platino sono stati acconciati in una miriade di treccine. Lei, con un top Miu Miu (950 euro), pubblica uno scatto in primo piano dell’ennesimo cambio di hairstyle.

Wanda e Mauro più innamorati che mai

“Che fortuna poter trovare un buco in questo momento di recupero per poter accompagnare te, amore mio, e tutto il tuo team in questa esperienza unica e in questa nuova uscita musicale” sono le parole usate da Mauro Icardi, orgoglioso di essere vicino alla moglie per il suo progetto canoro. Dopo la profonda crisi del 2021, i due sembrano davvero aver ritrovato il sorriso. Le foto di coppia (ad alto tasso di sensualità) non mancano: tra baci e toccatine, l’intesa è alle stelle. Anche sul piano familiare, regna il sereno. Quando non è in giro per il mondo, Wanda Nara vive a Istanbul insieme al marito, calciatore del Galatasaray, e ai cinque figli. Un periodo così felice da aver indotto la Nara a fare dichiarazioni bollenti sul primo periodo d’amore con Mauro.

“Sfondato il materasso”

Nel corso di un podcast in Argentina tenuto dalla sorella Zaira Nara, Wanda Nara ha svelato particolari hot sui primi tempi del rapporto con Mauro Icardi. Lei si stava separando da Maxi Lopez, padre di tre dei suoi cinque figli, e l’interesse per Mauro cresceva sempre più. Poi è arrivata la prima notte insieme, in quello che lei stessa ha definito “l’appartamento da single” dello sportivo. “Quel materasso sarà stato usato da 200 donne, ma dopo di me è stato una distruzione totale. Il materasso non serviva più. Ricordo il dolore provato il giorno dopo, perché non ero abituata a dare il massimo. Prendevo ibuprofene ogni quattro ore – ha raccontato la showgirl – Penso che se quella notte non avesse funzionato, tutto quello che è successo tra noi non sarebbe successo”. Insomma i particolari sono davvero hot. Dopo tanti anni la passione sembra ancora molto accesa: quanti materassi avranno cambiato nel frattempo?

Related Posts