Sanremo 2024: da Annalisa a Mahmood, il podio dell’eleganza

Tutto finisce. Anche il Festival di Sanremo. Dopo una settimana di aggiornamenti costanti, polemiche, classifiche e brani che entrano in testa, l’hype per la kermesse canora va diminuendo: ci si rivede nel 2025. In questi giorni, si è parlato tanto dei look e, visto che tutto quello che succede all’Ariston invoglia a creare classifiche, ecco il podio dell’eleganza di questa edizione per noi di Lookdavip.

Il podio femminile

Da Lorella Cuccarini con gli abiti d’archivio del Made in Italy alle fantasie allegre di Teresa Mannino, la moda non è mancata a Sanremo. E per quanto riguarda le cantanti in gara? Al terzo posto della nostra classifica si piazza Rose Villain, con il suo approccio unico allo stile. L’abito di Marni, con i fiori tridimensionali in tessuto che sembrano ritagli di carta, ha stregato nel corso della prima serata. C’è stato poi il minidress un po’ cartoon di GCDS (con i tacchi che mordono), la sensuale catsuit nera di Balenciaga, il vestito bianco con strass e strascico di Sportmax e l’elegante long dress Giorgio Armani Privé con gonna in velluto e corpetto di strass, scelto per il gran finale.

Il Sanremo 2024 ha segnato la svolta sexy di Alessandra Amoroso. Total black per lei, che ha indossato Monot per la serata inaugurale e Roberto Cavalli per gli altri quattro appuntamenti. Dall’abito nero senza spalline, abbinato ai guanti, al lungo per l’ultima sera, un modello con top incrociato che mostrava il costato, mentre il tessuto trasparente svolazzava sul palco:il suo è un secondo posto meritato. Il più accattivante è però il due pezzi con fascia e gonna lunga, entrambe di paillettes (sembra il clone di Taylor Swift). I capelli, biondi e spettinati, completavano le sue mise sensuali.

E’ arrivata terza nella classifica musicale ma Annalisa si aggiudica il nostro primo posto. Con le creazioni Dolce&Gabbana ha davvero lasciato il segno a Sanremo 2024. Sempre nero per lei, fatto salvo per l’abito argento portato con camicia bianca per la seconda serata. Culotte, minidress, giacche in vernice, long dress see-through: la malizia non è mancata. Il comune denominatore dei suoi outfit sono stati i reggicalze, dettaglio hot che non è sfuggito. Sei stata la nostra preferita. Sinceramente.

Il podio maschile

In questo Sanremo 2024 anche gli uomini hanno fatto parlare in quanto a look. I Santi Francesi sono stati in grado di far battere i cuori di molte donne. Il duo musicale, composto da Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese, ha ammaliato in Dolce&Gabbana. Pantaloni sartoriali, blazer portati sulla pelle nuda (con tatuaggi e muscoli in bella vista), top di pizzo, frange e perline: lo stile non manca e nemmeno un bel po’ di malizia. Il terzo posto del podio maschile è loro.

Ghali ha illuminato di colore il palco dell’Ariston. L’artista non ha lasciato nulla al caso al Festival di Sanremo, conquistando i cuori dei fashionisti più incalliti e guadagnando il secondo posto nella nostra classifica. “Wow” è il termine che viene in mente nel vedere l’outfit della prima serata. Il cantante ha optato per un completo azzurro di paillettes firmato Loewe, con crop top che svelava la pancia, micro cardigan abbinato e pantaloni wide. Anche due total black per lui, uno Burc Akyol, uno Marni. Il cappotto Maison Margiela è chic ma a lasciare il segno è la giacca da Arlecchino con pietre e luccichii di Casablanca.

Il primo posto sul podio maschile va a Mahmood. Per lui cinque sere e cinque look strabilianti. Total leather Prada con gilet da pescatore per la prima sera. Monospalla trasparente con pantaloni a zampa per il secondo appuntamento: è tutto Rick Owens. Ancora pelle con una jumpsuit nera molto cool di Loewe, stretta in vita da una cinturina. I capelli con le treccine sottili sono funky. Pettorali in vista nella camicia in seta Dolce&Gabbana, abbinata a pants a vita alta. Per il gran finale, ecco (più o meno) la Tuta Gold, che è anche il titolo della sua canzone. I calzoni baggy di paillettes Valentino brillavano sotto la luce dell’Ariston. Riguarda nella gallery tutti i look dei vincitori di stile a Sanremo: siete d’accordo con la nostra classifica?

