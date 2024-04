Make-up delle influencer: ecco i marchi beauty più amati sui social

Da Fenty Beauty di Rihanna a Rebeya di Belen Rodriguez: per le vip il make-up non è solo una passione ma anche un business

Per molte vip quella del beauty non è solo una passione, ma spesso anche un business. Sono sempre di più tra le attrici, cantanti, showgirl, sportive e influencer quelle ad aver lanciato la propria linea di bellezza o di make-up. Sui social poi non esitano a promuovere i propri prodotti, tra campagne pubblicitarie e tutorial su come usarli al meglio. E i follower li amano.

I brand delle star internazionali

Le star internazionali si sono da tempo lanciate nel mondo beauty, con risultati sbalorditivi. Tra i marchi delle star uno dei più apprezzati è Rare Beauty di Selena Gomez, che ha l’obiettivo di “sfidare le norme di bellezza dando vita a conversazioni positive sull’accettazione di sé e sulla salute mentale”. A contendergli lo scettro del più amato ci sono Fenty Beauty, il brand di Rihanna, e Kylie Cosmetics di Kylie Jenner. Rhode invece è, la linea di skincare ideata da Hailey Bieber, con prodotti che puntano a renderle la pelle super idratata.

I prodotti delle vip italiane

L’ultima showgirl italiana in ordine di tempo a lanciare la propria linea di make-up è stata Belen Rodriguez, con Rebeya.: cinque prodotti di make-up che puntano a enfatizzare la femminilità. Ha appena compiuto un anno Audrer, il marchio di skincare di Giulia De Lellis per una beauty routine pratica e veloce. Il brand di cosmesi ideato da Alessia Marcuzzi, Luce, propone prodotti biologici e naturali ideali per le pelli sensibili. Tra le imprenditrici in questo settore c’è anche Michelle Hunziker, che ha da poco aperto a Milano il primo pop-up store del suo marchio Goovi.

I marchi beauty delle addette ai lavori

Ci sono anche le “addette ai lavori” che, dopo anni passati a testare e promuovere prodotti di altri marchi hanno messo a frutto la propria esperienza per lanciare le loro linee beauty. VeraLab è il brand di Cristina Fogazzi, alias L’Estetista Cinica, fondato nel 2016 che propone prodotti per tutti i tipi di pelle: corpo e viso, dalla skincare al make-up. Anche Clio Zammatteo è entrata nel business con Clio MakeUp Shop, il marchio che propone qualunque tipo di cosmetici: ombretti, gloss, creme viso, esfolianti, correttori eccetera.

Ci sono anche Federica Pellegrini e Miriam Leone ad aver lanciato il loro brand beauty. Sai come si chiamano? Lo scopri nella gallery…

