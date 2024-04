Pancia nuda e piedi scalzi: il look audace di Meghan Markle

In Florida per una partita di polo la duchessa bacia il marito Harry e stupisce con l’outfit… in barba al protocollo reale

Il principe Harry e Meghan Markle si fanno vede poco in giro ma, quando accade, vengono scrutinati in ogni minimo dettaglio. Nel weekend la royal couple ha partecipato a una competizione al Grand Champions Polo Club di Wellington, in Florida. I due non sono stati solo spettatori ma parte attiva: il duca ha infatti gareggiato per il Royal Salute Sentebale Team mentre la duchessa è salita sul palco per premiare la squadra vincitrice. Tra look e gossip, le critiche non sono mancate.

Alla gara di polo… con le telecamere

Li avevamo lasciati sulla neve di Vancouver, tra piumini e stivaloni, impegnati a promuovere gli Invictus Games 2025, che si svolgeranno proprio in Canada, e ora li ritroviamo sotto il sole della Florida. Il principe Harry e Meghan Markle sono volati al caldo per il match di polo. Lui è da sempre appassionato di questo sport ma, anche questa volta, c’è di mezzo una buona causa. L’evento è stato organizzato per raccogliere fondi per Sentebale, associazione benefica che opera in Africa e di cui il duca di Sussex è cofondatore. Con loro c’erano il campione di polo Nacho Figueras e la moglie, Delfina Blaquier. I quattro sono molto affiatati e non hanno perso occasione per posare insieme, tra abbracci e sorrisi. I fotografi non sono mancati ma nemmeno… le telecamere: Harry e Meghan erano infatti seguiti passo passo per le riprese video della loro nuova serie tv.

Il look che infrange il protocollo

Al loro arrivo al Polo Club di Wellington, il principe Harry e Meghan Markle hanno ovviamente attirato la curiosità di tutti. Il look della duchessa è subito rimbalzato in rete, tra approvazioni e critiche. L’ex attrice ha optato per un outfit elegante, adatto all’occasione ma che mal si sposava con il protocollo reale. Quando ancora abitava a Londra, Meghan ha dovuto fare i conti più volte con le polemiche relative alle sue mise, tra chi l’accusava di spendere troppo e chi non tollerava la pelle scoperta. Adesso che c’è un oceano di mezzo, la Markle fa quello che le pare. L’abito bianco di Heidi Merrick (492 euro) è molto chic e un po’ malizioso: le braccia sono completamente esposte e, sul torace, c’è un triangolo cut-out che lascia intravedere la pancia. Niente di estremo ma tanto basta per far volare la fantasia e… destare scandalo. Come se non bastasse, durante il match, la royal si è anche tolta le altissime pump di Aquazzura (595 euro), restando a piedi scalzi sull’erba. Le zeppe sono la scelta giusta in questi casi – Dodici centimetri sull’erba: davvero? – Vuole solo attirare l’attenzione: i commenti social non si sono fatti attendere.

Un bacio per il suo campione

Dopo la partita, per Meghan Markle è stato il momento della premiazione. Il Royal Salute Sentable Team ha vinto la gara: a premiare il principe Harry (e il resto della squadra) c’era la duchessa. Con una grossa coppa in mano, Meghan si è diretta dal marito, per consegnargli il trofeo, tra i sorrisi e gli applausi dei presenti. Complici la gioia e l’emozione del momento, i duchi di Sussex si sono anche lasciati andare alla passione: il bacio sul palco è ovviamene stato subito immortalato dai fotografi presenti. C’è chi li vorrebbe perennemente in crisi, invece Harry e Meghan sembrano più affiatati che mai. Nella loro tenuta di Montecito, in California, ben lontano da Buckingham Palace, i due, insieme con i figli Archie e Lilibet, sembrano aver trovato la stabilità.

Meghan allontana una donna: è polemica

Finita la premiazione è stato il momento delle foto di rito insieme alle altre personalità presenti all’evento. Un video del momento ha rapidamente fatto il giro del web, provocando altre critiche nei confronti di Meghan Markle. Sul palco è infatti salita una delle responsabili di Sentebale, per prendere parte agli scatti ufficiali. Nelle immagini, pubblicate dal Daily Mail e riprese da altri media, si vede Meghan chiedere alla donna di spostarsi, in modo da non posare al fianco di Harry. La signora, non senza disagio, è costretta a piegarsi, passando addirittura sotto il trofeo che il principe tiene in mano. La bufera sui social è montata in fretta, con i relativi commenti: Meghan è così insicura – Chi si crede di essere? – Meno male che ha lasciato la famiglia reale – Che bulla – Harry è un debole. Look, baci e imbarazzi: guarda nella gallery gli scatti dell’evento.

