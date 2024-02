Angelina Mango vince Sanremo 2024: ecco i 5 look all’Ariston

E’ Angelina Mango la trionfatrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista ha portato a casa la vittoria con il brano “La noia”. Figlia del compianto Pino Mango e di Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar, la 22enne ha travolto l’Ariston con la sua energia, una voce potente e una canzone tutta da ballare. I suoi look, freschi e un po’ gitani, hanno incuriosito il pubblico, contribuendo a creare un personaggio dal forte impatto visivo: eccoli nel dettaglio.

Il primo look: treccia e calzini

Da dieci anni una donna non vinceva il Festival di Sanremo, l’ultima prima di Angelina Mango era stata Arisa. La rivincita al femminile tanto attesa è arrivata la sera del 10 febbraio. Angelina, minuta ma grandissima, giovane ma con un bagaglio importante, è partita subito tra i favoriti. In fatto di outfit, è stata in grado di ammaliare dalla prima serata. Marco De Vincenzo, designer di Etro, ha creato per lei cinque mise uniche. Per il debutto, Angelina ha indossato un vestito monospalla bianco in tulle con stampa paisley; il top era ricamato con motivi floreali in jais neri e velluto. Una treccia in tessuto, attaccata alla spalla e lunga fino alle ginocchia, e i calzini bianchi completavano la mise.

Flower power

Fiori protagonisti nei look di Angelina Mango per le tre serate a seguire: del resto, dove, se non a Sanremo? Tuta in tulle ricamato con cappuccio in jersey e corsetto in broccato di velluto: è questo l’outfit dell’artista per il secondo appuntamento della kermesse musicale. Un mix di colori, tessuti e fantasie, completato da un pettinatura funky. L’effetto wet all’attaccatura, con due minuscole treccine che scendono sul viso, è in contrasto con le lunghezze, morbide e ondulate.

C’è una nota di sensualità nel terzo outfit di Angelina Mango all’Ariston composto da top-reggiseno che mostra la pelle nuda e gonna effetto metal-mesh, con inserti drappeggiati in jersey. I motivi floreali sono realizzati con paillettes e cristalli oro rosa. Dai collant trasparenti spuntava un tatuaggio sulla coscia. Nella serata cover, dove ha cantato un brano del padre, “La Rondine”, ecco un’altra jumpsuit, sui toni dell’azzurro, con applicazioni di paillettes.

L’outfit per la vittoria è pieno di ricordi

Ed eccoci al look per la serata finale. Nel corso della giornata era stata la stessa Angelina Mango a dare un’anteprima ai follower. “Swipe x outfit di stasera” aveva scritto su Instagram. A scorrere il carosello di immagini ecco sbucarne una di lei da bambina, direttamente dall’album dei ricordi. Angelina, con gli occhioni che non sono cambiati e il sorriso travolgente, posava su un terrazzo, indossando un abito smeraldo di paillettes, con un foulard nero in testa: un po’ sirenetta, un po’ gipsy. Tanti anni dopo, quell’abito è sul palco di Sanremo, rivisitato da Etro. Il body in duchesse nera e verde, con inserti di pizzo, aveva una sovragonna in georgette ricamata con jais e cristalli neri. E’ proprio lo strascico, insieme alle altissime zeppe, a far inciampare la Mango nel corso dell’esibizione. Lei cade sul palco ma si rialzata subito, sorride e poi si scusa, svelando, tra tanta tenacia, una timidezza che fa commuovere.

Anelli, collanine e trecce

Etro sembra portare fortuna a Sanremo. Nel 2021 i Maneskin si erano aggiudicati la vittoria con “Zitti e buoni”: è impossibile dimenticare le loro jumpsuit effetto nude con ricami feather shape di cristalli. Adesso è la volta di Angelina Mango. Ad arricchire gli abiti unici creati dalla maison ci hanno pensato però anche una serie di accessori, oltre ai beauty-look accattivanti. Le dita della Mango, erano ricoperte di anelli d’oro, mentre le lunghe unghie vantavano elaborati effetti 3D. Al collo spiccavano collanine di perline, con cornetti scaramantici, mentre tra i capelli le trecce erano ricorrenti.

I tatuaggi

Come non citare poi i tanti tatuaggi di Angelina Mango? I triangoli che rappresentano la sua famiglia, i “+” a simboleggiare l’energia positiva, il maialino che incarna il riposo senza sensi di colpa: sono moltissimi i disegni sulla pelle. Il più importante è però quello dedicato al papà, un glicine azzurro sul braccio destro, che rimanda alle parole di un brano di Pino Mango: Nella mia città c’è una casa bianca con un glicine in fiore che sale, sale, sale su sulla mia città. Infine, ha fatto rapidamente il giro del web il video del rito propiziatorio della cantante, che in queste sere, poco prima di salire sul palco si è scritta sulla mano, a penna “La vita è preziosa”. Un inno alla gioia, che potrebbe presto diventare un tattoo permanente. Guarda nella gallery tutti i look di Angelina Mango al Festival di Sanremo.

Related Posts